Защо американските рафинерии се нуждаят от петрола на Венецуела?

Отговорът не се крие в количестмото, а в качеството на добивания нефт

Защо Доналд Тръмп и високопоставени представители на администрацията му, включително държавният секретар Марко Рубио, твърдят, че че американските рафинерии се нуждаят от венецуелски суров петрол, когато САЩ добиват повече петрол от всяка друга страна в света?

Различният тип суров петров

Снимка: Reuters

Макар че бумът в сондирането на шистови находища доведе до огромно количество петрол от места като Западен Тексас и Северна Дакота, често това не е подходящият вид суров петрол за американските рафинерии, се казва в анализ на The Wall Street Journal, цитиран от БГНЕС.

Проблемът е, че много американски рафинерии не са проектирани за този тип суровина. Както посочва анализ на „Уолстрийт джърнъл“, повечето от тях са изградени преди десетилетия, когато САЩ разчитаха на внос на по-тежък и по-кисел суров петрол от страни като Канада, Мексико и Венецуела.

Рафинерии, създадени за тежък нефт

Снимка: Reuters

От Пюджет Саунд на северозападното крайбрежие до бреговете на Мексиканския залив, американските рафинерии са оптимизирани за работа именно с тежки сортове суров нефт. Това важи особено за мощностите по крайбрежието на Мексиканския залив, където са разположени девет от десетте най-големи рафинерии в страната.

„Нашите рафинерии на брега на Мексиканския залив са най-добрите в света в рафинирането на тежък суров нефт. В световен мащаб има недостиг на такъв тип петрол, което означава огромно търсене и интерес от частния сектор, ако му бъде дадена възможност“, заяви държавният секретар Марко Рубио в интервю за предаването „Тази седмица“ по телевизия ABC.

Според търговската организация American Fuel & Petrochemical Manufacturers около 70% от рафиниращите мощности в САЩ работят най-ефективно именно с по-тежък суров нефт.

Намаляващите доставки от Латинска Америка

Снимка: Ройтерс

През последните години доставките на тежък суров петрол от Мексико и Венецуела значително намаляха. Производството във Венецуела се срина, а малкото добиван нефт се насочва основно към държави като Куба и Китай.

Тази ситуация принуди американските рафинерии да търсят алтернативни източници. Основният печеливш от това се оказа Канада, която увеличи добива на тежък суров нефт от нефтените си пясъци. Днес Канада доставя повече петрол на САЩ, отколкото всички останали международни доставчици, взети заедно.

Защо САЩ продължават да внасят петрол?

Снимка: Ройтерс

Въпреки рекордния вътрешен добив, около 40% от петрола, който се преработва в американските рафинерии, е вносен. Причината е необходимостта от подходяща смес от различни сортове суров нефт, за да се произвеждат ефективно продукти като бензин, дизелово и реактивно гориво, както и асфалт.

Същевременно излишният лек суров петрол, добиван в САЩ, се изнася. След отмяната на забраната за износ на суров нефт преди около десет години, Америка се превърна в един от водещите световни износители. Днес американски танкери доставят суров петрол до Индия, Китай, Южна Корея и редица европейски държави.

Парадоксът на енергийната сила

Така се оформя привидният парадокс: САЩ са най-големият производител на петрол в света, но едновременно с това продължават да внасят значителни количества суров нефт. Причината не е в недостига, а в спецификата на рафиниращата инфраструктура и нуждата от точно определени сортове петрол – включително тежкия венецуелски суров нефт, който остава ключов за американската енергийна система.

