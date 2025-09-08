ЕС отчита търговски излишък от 146 млрд. евро за 2024 година

Машините и превозните средства доминират в търговията на ЕС

През 2024 г. износът на ЕС се равнява на 2 583 милиарда евро, което е повече от регистрирания внос от 2 437 милиарда евро и в резултат се формира излишък от 46 милиарда евро, съобщава статистическата агенция Eurostat.

На база общия дял в търговията на ЕС през 2024 г., машините и превозните средства са най-значимата категория стоки (според стандартната международна търговска класификация – SITC), като износът достига 1 013 милиарда евро (39,2 процента от целия износ), а вносът – 801 милиарда евро (32,9 процента от целия внос), което води до излишък от 212 милиарда евро. Тази продуктова група беше следвана от химикали и сродни продукти с 560 милиарда евро износ (21,7 процента от износа) и 322 милиарда евро внос (13,2 процента от вноса), реализирайки най-високия търговски излишък за 2024 г. сред тези категории в размер на 237 милиарда евро. Храните, напитките и тютюневите изделия също отчитат търговски излишък - от 52 милиарда евро при 209 милиарда евро износ и 157 милиарда евро внос.

При други категории стоки като минерални горива, смазочни материали и свързани продукти, както и суровини, се отчита търговски дефицит. При минералните горива, смазочните материали и сродните продукти дефицитът е значителен – 355 милиарда евро (131 милиарда евро износ и 466 милиарда евро внос), докато при суровините е по-малък – 28 милиарда евро (68 милиарда евро износ при 96 милиарда евро внос). При другите промишлени стоки отрицателният баланс е още по-малък – 11 милиарда евро (558 милиарда евро износ и 569 милиарда евро внос).

При разглеждане на конкретни стоки се открояват лекарствените и фармацевтични продукти, чийто дял в общия износ се е увеличил със 7,1 процентни пункта (п.п.) до 12,1 процента. От друга страна, делът на желязото и стоманата леко е намалял (-0,6 п.п. до 1,5 процента), както и делът на автомобилите (-1,3 п.п. до 6,4 процента) и облеклото и аксесоарите (-0,4 п.п. до 1,5 процента), съобщи БТА.

При вноса делът на лекарствените и фармацевтични продукти в общия внос нараства само с 1,4 п.п. до 4,6 процента, малко повече от увеличението при автомобилите (+0,3 п.п. до 2,9 процента) и желязото и стоманата (+0,3 п.п. до 1,7 процента), докато при облеклото и аксесоарите има лек спад (-0,2 п.п. до 3,5 процента). Тези промени трябва да се тълкуват с внимание, тъй като са резултат както от промени в количествата, така и от промени в цените, предупреждава Eurostat.

