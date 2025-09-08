Британска класация постави наш курорт на първо място за евтино късно море

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ново проучване на easyJet поставя България и по-специално Несебър на първо място за евтино и чудесно късно море. Рейтингът се основава на проучване на условията за плажуване и отдих на 20 популярни дестинации. Съпоставят се цените на храна и напитки - напр. обяд, сладолед, бира и т.н., на нощувките, на самолетните билети.
easyJet представи 20 плажни дестинации, където британците могат да се отдадат на почивка от средата на септември до края на октомври - период, известен като късно море, който набира популярност благодарение на по-меките температури и по-малкото тълпи.
Всяка дестинация е класирана въз основа на няколко ключови фактора за цената, включително бира, сладолед, семейни хранения и местно настаняване - всички с директни полети от летища в Обединеното кралство.
Всички места в индекса за евтини плажове предлагат слънчево време, синьо небе, тихи плажове и много свободни места в най-добрите ресторанти през целия сезон.
Начело на списъка като най-достъпна дестинация за почивка е Несебър, по-малко известен за британците морски скъпоценен камък в България, пълен с плажове с бял пясък, стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО, и достъпна храна и напитки.
"Разположен на малък полуостров на брега на Черно море, Несебър предлага на посетителите уникална смесица от култура, история и класическа плажна атмосфера - печелейки прякора „Перлата на Черно море“, така е описан българският курорт в статията на Daily Mail.
Градът, известен с калдъръмените си улички, ресторантите с морски дарове и живописната брегова линия, се открои в класацията благодарение на бирите си от 2 паунда, евтините хотели, щедрите оферти за самолетни билети и достъпните цени на стоки от първа необходимост. Според проучването вечеря за четиричленно семейство в Несебър излиза около 28 паунда.
На второ място след него е Будванската ривиера в Черна гора, район, простиращ се на 35 километра по адриатическото крайбрежие.
