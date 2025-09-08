Пощенският трафик към САЩ се е сринал с над 80% заради митата на Тръмп

88 пощенски оператора, включително „Български пощи“, спряха частично или напълно услугите си към САЩ

Пощенският трафик към Съединените щати е намалял с над 80 процента след въвеждането на последните мита от американския президент Доналд Тръмп. 88 оператора по света са напълно или частично спрели услугите си към САЩ, съобщи Световният пощенски съюз, цитиран от AFP.

Световният пощенски съюз, който е агенция на ООН за пощенско сътрудничество, работи по "бързото разработване на ново техническо решение, което ще помогне пратките отново да започнат да се движат към Съединените щати", заяви генералният директор Масаихико Метоки, предаде БНР.

Американската администрация обяви в края на юли, че отменя освобождаването от данъци за малки пакети, влизащи в страната, считано от 29 август. Този ход предизвика лавина от съобщения от пощенски служби, включително в Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Индия, Италия и Япония, че вече няма да приемат повечето пратки, предназначени за САЩ.

Световният пощенски съюз съобщи, че според данни, обменяни между пощенските оператори, трафикът към Съединените щати е спаднал с 81% на 29 август спрямо седмица по-рано. Освен това 88 пощенски оператора са спрели частично или изцяло пощенските си услуги към САЩ, докато не бъде внедрено решение. Сред тях са германската Deutsche Post, британската Royal Mail, а също и "Български пощи".

