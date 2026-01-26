BGN → EUR
Свят ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.

bTV Бизнес екип

Мерките ще започнат да се прилагат шест седмици след влизането на регламента

Съветът на ЕС даде окончателна зелена светлина за поетапна забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) и тръбопроводен газ, която трябва да влезе в пълна сила до 2027 г., съобщи пресслужбата на институцията.

Решението е част от усилията на Европейския съюз да прекрати зависимостта си от руските изкопаеми горива в отговор на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, започнала през 2022 г.

Мерките ще започнат да се прилагат шест седмици след влизането на регламента. Пълната забрана за внос на LNG ще влезе в сила в началото на 2027 г., а тази за тръбопроводния газ – през есента на същата година.

Златото достигна рекордна цена

На равнище ЕС държавите членки ще бъдат задължени да проверяват произхода на внасяния газ и да подготвят национални планове за диверсификация до 1 март 2026 г., предаде БГНЕС.

Предвидени са и санкции за нарушителите – глоби от поне 2,5 млн. евро за физически лица, минимум 40 млн. евро за компании или до 3,5% от общия годишен оборот на дадено дружество в световен мащаб, както и до 300% от прогнозната стойност на съответната сделка.

Решението следва взето през октомври 2025 г. политическо решение на ЕС за пълно изтегляне от руските изкопаеми горива до края на 2027 г., като забраната за LNG ще бъде въведена дори преди този краен срок.

Макар ЕС да е намалил вноса на руски газ със 75% между 2021 и 2025 г., съюзът остава най-големият му купувач. По време на войната доставките на втечнен газ по море дори са нараснали, тъй като обемите по тръбопроводите спаднаха.

Най-старият зимен курорт у нас сваля цените на лифт картите за деца за определен период

Американският президент Доналд Тръмп също подкрепи призивите за ограничаване на зависимостта на Европа от руския LNG, като насърчи страните да преминат към доставки от САЩ.

„От днес европейският енергиен пазар ще бъде по-силен, по-устойчив и по-добре диверсифициран“, заяви кипърският министър на енергетиката и търговията Михалис Дамианос. „Скъсваме с вредната зависимост от руския газ и правим решителна крачка към автономен Енергиен съюз, в дух на солидарност и сътрудничество“, добави той. 

