Златото достигна рекордна цена

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Кой е най-добрият Google Pixel телефон за покупка?
Това са най-добрите модели
Рекордното ниво е предизвикано от политиките на президента на САЩ
Цената на златото, смятано за сигурно убежище за инвеститорите, премина границата от 5 000 долара за тройунция. Ценният метал достигна рекордно ниво на фона на нарастваща глобална несигурност и сътресения, предизвикани от политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.
Златото достигна 5 026 долара за тройунция по време на търговията, след като „сестринският“ метал сребро за първи път в историята достигна 100 долара за тройунция на 23 януари.
Макар последната подкрепа за цената на златото да идва от напрежението около амбициите на Тръмп по отношение на Гренландия и Федералния резерв, благородният метал вече две години поред достига исторически върхове под влияние на фактори като отслабения долар, силното търсене от страна на централните банки и повишената инфлация.
През януари 2024 година златото се търгуваше на ниво малко над 2 000 долара за тройунция, припомни БГНЕС.
Цената му се повиши и заради войните в Украйна и Газа, както и вследствие на последния натиск, оказван от Вашингтон върху Венецуела.
„Намираме се в най-големия бичи пазар от 1979 г. насам. За следващите години ще се пише във финансовата история – ще разказваме за него на наследниците си. Такава огромна стопанска и политическа промяна в света няма как да не е време на скъпоценните метали“ – коментира Макс Баклаян от "Тавекс".
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Това са най-добрите модели
Само за месеци видеата му се превръщат в световен феномен