Златото достигна рекордна цена

Рекордното ниво е предизвикано от политиките на президента на САЩ

Цената на златото, смятано за сигурно убежище за инвеститорите, премина границата от 5 000 долара за тройунция. Ценният метал достигна рекордно ниво на фона на нарастваща глобална несигурност и сътресения, предизвикани от политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

Златото достигна 5 026 долара за тройунция по време на търговията, след като „сестринският“ метал сребро за първи път в историята достигна 100 долара за тройунция на 23 януари.

Макар последната подкрепа за цената на златото да идва от напрежението около амбициите на Тръмп по отношение на Гренландия и Федералния резерв, благородният метал вече две години поред достига исторически върхове под влияние на фактори като отслабения долар, силното търсене от страна на централните банки и повишената инфлация.

През януари 2024 година златото се търгуваше на ниво малко над 2 000 долара за тройунция, припомни БГНЕС.

Цената му се повиши и заради войните в Украйна и Газа, както и вследствие на последния натиск, оказван от Вашингтон върху Венецуела.

„Намираме се в най-големия бичи пазар от 1979 г. насам. За следващите години ще се пише във финансовата история – ще разказваме за него на наследниците си. Такава огромна стопанска и политическа промяна в света няма как да не е време на скъпоценните метали“ – коментира Макс Баклаян от "Тавекс".

