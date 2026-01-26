BGN → EUR
БГ Бизнес Най-старият зимен курорт у нас сваля цените на лифт картите за деца за определен период

Най-старият зимен курорт у нас сваля цените на лифт картите за деца за определен период

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето какви са цените

По-ниски ще бъдат цените на лифт картите за деца в курортен комплекс Боровец от 31 януари до 2 февруари, съобщиха на интернет сайта си от планинския курорт. 

Еднодневната детска карта ще струва 16 евро от 31 януари до 1 февруари включително. Сутрешната карта от 8:30 до 12:30 часа ще е на цена от 13,50 евро. Цената за следобедната детска карта от 12:00 до 16:30 е 12 евро
На 2 февруари (понеделник) еднодневна детска карта ще струва 13,50 евро. Намалението за сутрешната карта ще бъде с две евро от предходните дни - 11,50 евро. Следобедната карта ще струва десет евро

БТА съобщи по-рано, че вече са по-ниски цените на лифт картите в Боровец през делничните дни. Цената на дневната лифт карта за възрастни (23-64 години) струва 43 евро, като досега беше 54 евро. За младежи от 14- до 22-годишна възраст – 32 евро. Намалението отново е с 11 евро. Лифт картата за деца, която струваше 32 евро, сега е 27 евро

В момента туристите в най-стария зимен курорт у нас са от Обединеното кралство, последвани от Държавата Израел. На трето място се нареждат тези от балканските пазари – Румъния, Сърбия, Косово, Република Северна Македония и Турция. 

През тази година Боровец отбелязва 130 години от създаването си с редица инициативи. 

