ЕС налага нови санкции срещу търговията със злато от Судан

По данни на Световния съвет по златото (WGC) Судан е добил около 74,6 тона злато през 2025 г.

Европейският съюз обяви нов пакет от санкции срещу Судан, насочени към търговията със суданско злато. Според Брюксел приходите от този сектор се използват за финансиране на гражданската война, която продължава в страната вече повече от три години, предаде Ройтерс, цитира БТА.

В официално изявление Съветът на ЕС съобщи, че се въвежда забрана за закупуването, вноса и трансфера на злато с произход от Судан. Мярката е част от усилията на Европейския съюз да ограничи финансовите потоци, които подпомагат продължаващия конфликт.

Освен това ЕС забранява продажбата, доставката, прехвърлянето и износа на живак и цианид за Судан. Двата химикала се използват широко при добива и преработката на злато, поради което попадат сред новите ограничителни мерки.

От Съвета на ЕС уточняват, че ограниченията върху живака и цианида няма да важат за стоки, предназначени за хуманитарни операции, извънредни ситуации и действия при бедствия.

По данни на Световния съвет по златото (WGC) Судан е добил около 74,6 тона злато през 2025 г., което го нарежда на пето място в Африка по производство на благородния метал. Пред него са Мали с 82,9 тона, Буркина Фасо с 94 тона, Република Южна Африка с 98,7 тона и Гана със 187,3 тона.