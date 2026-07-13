Работата на руските рафинерии се срина до най-ниското ниво от над 20 години

Причината е вълната от украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура

Вълна от украински атаки доведе до най-ниското ниво на преработка на суров петрол от руските рафинерии от повече от 21 години, задълбочавайки вътрешната горивна криза и оказвайки допълнителен натиск на световния пазар, предаде Блумбърг.



Агенцията цитира данни на EA Analytics, според които средните нива на преработка на суров петрол са достигнали 3,91 млн. барела на ден досега този месец, което е най-ниското ниво от март 2005 г. и е с повече от 1,4 млн. барела на ден под средното ниво от предходната година.



Спадът в производството доведе до забрана за износ на повечето дизелови горива до края на юли, в допълнение към ограниченията за доставки на бензин и реактивно гориво, въведени от Русия по-рано. Загубата на дизелови доставки от ключов световен доставчик доведе до многогодишни върхове на цените, като пазарът вече беше затегнат от прекъсванията на енергийните потоците в Близкия изток заради иранската война.



EA Analytics, подразделение на консултантската фирма Energy Aspects Ltd., оценява работата на руските рафинерии, като наблюдава цялата верига за доставки на суров петрол - от сателитно проследяване на нефтени находища и резервоари за съхранение до товарни потоци в реално време.

През последните 100 дни украинските сили са извършили около 50 атаки срещу руските съоръжения за производство на гориво, като са поразили поне 24 от 34 големи рафинерии, предимно свързани с основните производители на петрол в страната, според данни на Блумбърг, базирани на публични изявления на двете воюващи страни.



"Разтърсваща вълна от украински атаки" е засегнала повече от половината от капацитета за рафиниране на Русия от началото на май, съобщи миналия петък Международната агенция по енергетика (МАЕ). Базираната в Париж организация изчислява, че руските заводи са преработвали 3,8 млн. барела на ден през юни, което е с 1,6 млн. барела дневно по-малко спрямо година по-рано, предаде БНР.



Киев засили атаките срещу руската енергийна инфраструктура в опит да привлече Кремъл на масата за преговори. Неговите дронове вече могат да достигнат повече от 2400 км от украинската граница, като този месец удариха най-голямата руска петролна рафинерия в Омска област.



Атаката срещу съоръжението в Омск, което обслужва главно вътрешния пазар, оказа допълнителен натиск върху доставките за руските потребители. Много региони в страната - от Калининград на Балтийско море до тихоокеанското крайбрежие на Русия, съобщават за прекъсване на доставките, с часове дълги опашки на бензиностанциите и рязко покачващи се цени по бензиностанциите.



"Има проблеми и недостиг, поради което виждаме опашки или понякога бензиностанциите не работят стабилно", каза руският вицепремиер Александър Новак пред местните медии миналата седмица. Новак, който отговаря за руската енергийна индустрия, провежда почти ежедневно срещи за вътрешния пазар на горива.

За да облекчат паническото пазаруване, някои региони въведоха временна система за нормиране, базирана на регистрационните номера на превозните средства. Властите в Новосибирска област препоръчаха на компаниите да въведат отново дистанционна работа, за да намалят разхода на гориво.



Някои руснаци обаче взеха нещата в свои ръце. Миналия месец в руската търсачка Yandex имаше над 17 000 търсения за "как да се прави бензин", съобщи Bell, позовавайки се на Yandex Wordstat. Това е най-високият брой от началото на руската инвазия в Украйна в края на февруари 2022 г.

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