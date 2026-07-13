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Свят Тръмп: САЩ трябва да контролират Ормузкия проток и да им се плаща за това

Тръмп: САЩ трябва да контролират Ормузкия проток и да им се плаща за това

Свят

bTV Бизнес екип

Ефективната блокада на пролива от страна на Иран доведе до повишаване на цените на енергията

Президентът Доналд Тръмп днес заяви, че САЩ вероятно ще поемат контрола над Ормузкия проток и трябва да получат възнаграждение за контролирането на този жизненоважен воден път, информира Ройтерс.

"Ще задържим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на пролива. Може би ще наречем това "ангел-пазител на пролива". И трябва да ни се заплати за това“, заяви той в телефонно интервю за Фокс Нюз.

Контролът над Ормузкия проток, жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол, се превърна в едно от основните спорни въпроси на конфликта. Ефективната блокада на пролива от страна на Иран доведе до повишаване на цените на енергията и засили опасенията от инфлация в световен мащаб.

"Ще го охраняваме. Ще ни плащат за охраната му - много пари", заяви Тръмп.

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"Ще ни бъдат възстановени разходите, защото другите държави са много богати. Те са на наша страна и не може да се очаква от нас да правим това безвъзмездно", каза той, предаде БТА.

След като в събота обяви затварянето на водния път вследствие на това, което описа като "неразрешен транзит", Техеран заяви в неделя, че преминаването остава преустановено и че разрешителни ще бъдат издадени веднага щом бъдат възстановени "стабилността и спокойствието".

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"Имахме споразумение. Беше сключено споразумение, а после те го нарушиха. Те винаги го нарушават. Имахме 10 споразумения с тези хора, така че просто ще ги ударим много силно", заяви Тръмп.

Иранската Революционна гвардия днес заяви в изявление, че единственият начин за възстановяване на редовния корабен трафик през протока е да се сложи край на военните интервенции на САЩ във водния път, и предупреди, че "продължаващата намеса може да доведе до по-големи инциденти в глобалния нефтен и газов сектор".

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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