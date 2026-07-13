Вадят „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ от структурата на БЕХ

Защо се налага това

Изпълнението на реформата, предвиждаща извеждането на „Мини Марица-изток“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), е поет ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост и не съществува възможност той да не бъде реализиран, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите ѝ основната задача пред Министерството на енергетиката е този процес да бъде съчетан със запазване на устойчивостта на комплекса „Марица-изток“, работните места и перспективата за развитие на двете дружества.

Петрова посочи, че през последните години около реформата са се натрупали множество спекулации и опасения за бъдещето на комплекса. Тя категорично отхвърли твърденията, че предстои закриване на дружествата или масови съкращения, като подчерта, че подобни твърдения не отговарят на истината. Според нея целта е да бъде изграден работещ модел, който да гарантира дългосрочната устойчивост на комплекса.

Министърът отбеляза, че дълго време не са били предприемани реални действия за решаване на натрупаните проблеми и липсват работещи решения по ключовите въпроси. По думите ѝ е необходимо да се дадат ясни отговори относно финансовата устойчивост, ефективността на дружествата и бъдещите инвестиции, пише БТА.

Тя съобщи, че след срещата с областния управител Калоян Дамянов ще посети „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“, където започва съвместна работа между Министерството на енергетиката, БЕХ, ръководствата на двете дружества и синдикалните организации.

По думите ѝ всяка седмица, във вторник следобед, на място ще заседава работна група с участието на представители на всички заинтересовани страни. Тя ще разработва финансовия и инвестиционния план за двете дружества, ще анализира текущите проблеми и ще подготвя конкретни решения. Между отделните заседания експертните екипи ще изпълняват поставените задачи, а политическото ръководство на министерството ще участва пряко в процеса.

Петрова подчерта, че целта на работната група е да бъдат анализирани реалните потребности на дружествата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и възможностите за оптимизиране на разходите. По думите ѝ трябва да бъде направена подробна оценка кои разходи могат да бъдат намалени и каква част от дейността може да се финансира от собствените приходи.

В отговор на въпрос за бъдещото финансиране на дружествата министърът заяви, че сегашният модел, при който „Мини Марица-изток“ ежемесечно отправя искания за финансово подпомагане за изплащане на възнаграждения и текущи разходи, не представлява устойчиво решение. Тя даде пример, че през предходния месец е било поискано финансиране в размер на около 50 млн. евро за заплати и плащания към външни доставчици.

Министърът съобщи, че според наличните данни разходите за възнаграждения в „Мини Марица-изток“ са нараснали с около осем процента, а разходите за външни услуги - с около 12 процента. Аналогичен анализ ще бъде извършен и за ТЕЦ „Марица изток 2“, където значителна тежест в структурата на разходите имат емисионните квоти. Според нея чрез управленски решения вече се работи за оптимизиране на начина на закупуване на квотите, което може да доведе до намаляване на разходите.

На въпрос защо е било сменено ръководството на „Мини Марица-изток“, министърът заяви, че след встъпването си в длъжност е възложила одити в БЕХ, „Мини Марица-изток“ и „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“. По думите ѝ одитът в минното дружество е приключил и съдържа сериозни констатации, които са наложили смяната на управленския екип.

Петрова уточни, че одитът е установил спорни управленски практики при възлагането на обществени поръчки, както и значително увеличение на разходите за възнаграждения и външни услуги при намаляваща производствена дейност. Тя допълни, че по част от констатациите са изпратени сигнали до компетентните органи, но отказа повече подробности, тъй като проверките продължават.