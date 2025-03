Експерт от Харвард: Хората, които са добри в справянето с конфликти, правят това 1 нещо

Кое е то?

Когато подхождат към конфликт, повечето хора се стремят да постигнат своето, докато други се опитват да намерят общ език. Това е грешка според авторите Робърт Бордоне и Джоел Салинас.

В новата си книга „Conflict Resilience: Negotiating Disagreement Without Giving Up or Giving In“ двамата твърдят, че опитът за разрешаване на конфликт лишава взаимодействието от неговата стойност и че ще спечелите повече от тези трудни разговори, ако се опитвате да се учите, а не да печелите.

„Мислим за конфликта като за възможност за по-нататъшно свързване и за действително изграждане на връзка“, казва Бордоне. Той е основател и бивш директор на Харвардската клинична програма за преговори и медиация, пише CNBC.

Хората, които са добри в навигирането в конфликти, нямат нагласата, че споровете са лоши. Има определени области на несъгласие, които е просто невъзможно да бъдат разрешени, казва Джоел Салинас поведенчески невролог и клиничен учен.

„Ако ориентацията ви за това, в което се захващате, е толкова негативна, просто е много по-трудно да сте умели в това, отколкото ако имате различна и, просто бих казал, по-точна рамка за това“, казва Бордоне.

Всъщност двамата виждат конфликта като възможност да утвърдят страната на другия човек. Тук приоритет имат слушането и задаването на въпроси.

„Работата да бъдеш устойчив на конфликти е навлизане в пейзаж, който няма сценарий, защото е мотивиран от чувство на любопитство към нещо от другия човек“, казва Бордоне.

Салинас, казва, че хората, които се справят отлично в справянето с престрелки - независимо дали в личния си живот или на работното място - също знаят, че понякога е нереалистично да се стигне до пълно разбиране.

Разговорът не е „шанс за печелене на точки“

За да преодолеете разделенията в хода на разговор, трябва действително да се опитате да разберете страховете на другия човек, каза Кърт Грей, професор по социална психология в Университета на Северна Каролина.

Грей препоръчва да предприемете три стъпки, за да водите по-добри разговори, когато не сте съгласни с някого:

Опитайте се да разберете тяхната мотивация: Задавайте въпроси и изразявайте искрено любопитство как са стигнали до заключението си.

Потвърдете тази мотивация: Дори и да не сте съгласни с тяхната гледна точка, можете да потвърдите, че разбирате как са стигнали до там.

Подчертайте личната си връзка: Вместо да ги засипвате с факти, бъдете уязвими и им кажете защо не сте съгласни с тях на лично ниво.

