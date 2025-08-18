Еврото идва: Как незрящите в България ще разпознават новите банкноти и монети

Колко време отнема на незрящ да свикне с новата валута?

С въвеждането на еврото у нас възниква въпросът как незрящите хора ще могат да се ориентират с новите пари. Специална матрица и тактилни маркировки ще им помогнат да разпознават банкнотите и монетите, обясни пред БНР Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.

Как ще се разпознават банкнотите?

Снимка: iStock

Матрицата позволява различаването на банкнотите по размер, а макетите с отвори ще улеснят разпознаването на монетите. Освен това, различната дължина на някои банкноти евро ще помогне на незрящите да определят коя банкнота държат в ръцете си.

„Българският лев, бяхме изработили матрица. При нашите банкноти има разлика в широчините, поставяйки банкнотата в тази матрица може да се види какъв вид е банкнотата. Матрицата е прорязана за монети. Ползвайки този принцип ще се разработи макет за еврото“.

„При еврото банкнотите от 100, 200 и 500 евро са с еднаква широчина, поради което не можем да ползваме широчината. За щастие дължините са различни.“

Колко време отнема на незрящ да свикне с новата валута? Долапчиев отбелязва, че всичко е строго индивидуално. Например с възрастта тактилната чувствителност на пръстите намалява, което е особено притеснително за по-възрастните хора. По-младите според него са по-активни и по-спокойно боравят с банкомати, банкноти и т.н.

„Много е важно и кога си загубил зрението си“, добавя той. Хората, които са ослепели по-късно имат по-занижена тактилна чувствителност и се ориентират трудно.

Според него въвеждането на еврото носи както позитиви, така и известни страхове, като обществото в момента е в „тревожна фаза“, която постепенно ще отшуми.

С тези нововъведения незрящите хора ще могат да се ориентират по-лесно при работа с новите пари, което прави прехода към еврото по-достъпен и сигурен за всички.

