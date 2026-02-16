Една от най-известните марки за дрехи откри свое кафене

Lacoste откри първото си кафене – Café Lacoste – в Париж, съобщиха от компанията. С този проект френската модна марка прави нова стъпка в разширяването на дейността си извън традиционния моден бизнес.

Кафенето е с площ от 100 кв. м и разполага с 65 места. Интериорът следва характерната визия на Lacoste, с детайли, вдъхновени от тениса, и емблематичната за марката цветова комбинация от тъмнозелено и кремаво бяло.

Новият обект се намира на ъгъла на Avenue Roosevelt и Rue du Colisée, на около 100 метра от главния магазин на Lacoste на бул. „Шанз-Елизе“. Преди това на същото място е работело Beef Angus Café, създадено от Giraudi Group. Именно тази компания е партньор на Lacoste и в новия проект. Тя има близо 20 години опит в създаването и управлението на ресторанти и отговаря за организацията на обслужването, както и за менюто и сладкарските изделия.

Café Lacoste ще работи от понеделник до събота, между 7:30 и 19:00 ч., и е насочено както към хората, които работят в района, така и към посетителите на града.

В менюто са включени специални кафета от внимателно подбрани и изпечени зърна, различни видове лате с вкусове като шамфъстък и ванилия, както и напитка L’Eau de Croco с кокосова вода, матча и джинджифил. Предлагат се и десерти с форма на крокодил – символа на марката, както и на емблематичната поло тениска.

Освен храни и напитки, в кафенето се продават и други продукти с марката Lacoste, включително порцеланови изделия, текстил и подбрани хранителни продукти, предназначени за вкъщи.

Откриването на Café Lacoste е част от по-широката стратегия на компанията да се развива и извън традиционната си дейност. През последните години марката създаде временни пространства и партньорства около големи тенис турнири като Australian Open, Уимбълдън и Roland-Garros, както и на различни места в Париж, Лондон, Ню Йорк и Мелбърн. През миналото лято Lacoste тества подобна концепция и в Монте Карло.

Главният изпълнителен директор на Lacoste Ерик Вала заяви, че с новото кафене марката цели да предложи място, което отразява нейния стил и може да се превърне в част от ежедневието на хората.

Компанията планира в бъдеще да развие концепцията и на други места, като използва международната популярност на марката и опита на своя партньор в ресторантьорския бизнес.