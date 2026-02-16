BGN → EUR
В трети европейски град ще се движат безпилотни таксита

В трети европейски град ще се движат безпилотни таксита

Свят

bTV Бизнес екип

Целта е революцията при роботакситата най-сетне да набере скорост и в Европа

Германският автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) се готви да пусне самоуправляващи се миниванове в трети европейски град и първи извън Германия, което засилва очакванията, че революцията при роботакситата може най-сетне да набере скорост в Европа след години, през които услугата беше основно ограничена до градове в Калифорния и Китай, информира ДПА.

От началото на 2026 г. германският производител ще предоставя електрически модели "АйДи.Бъз" (ID.Buzz) и софтуер за резервации, включително мобилно приложение, съобщи дъщерното му дружество "Мойа" (Moia). Партньори по проекта са операторът на обществения транспорт в Осло "Рутер" (Ruter) и скандинавската компания "Холо" (Holo).

Осло е третият европейски град след Хамбург и Берлин, където "Мойа" пуска автопарк от самоуправляващи се и "АйДи.Бъз". Очаква се догодина услугата да бъде въведена и в Лос Анджелис, където "АйДи.Бъз" си сътрудничи с платформата за споделени пътувания "Юбър" (Uber).

В тази страна скоро ще може да се возите на безпилотни летящи таксита

Въпреки това "Фолксваген" все още изостава от пазарния лидер "Уеймо" (Waymo). Дъщерната компания на "Гугъл" (Google) вече управлява система от автономни автомобили в няколко американски града, където извършва стотици хиляди платени пътувания седмично. "Уеймо" планира догодина да разшири дейността си и до Европа, започвайки от Лондон.

Превозните средства на "Фолксваген" засега не са напълно без водач - в тях задължително присъства шофьор, който може да се намеси при необходимост.

Според по-ранни изявления компанията си е поставила за цел да получи одобрение за напълно автономни превози в Европа и САЩ до края на 2026 година, след което присъствието на шофьор няма да бъде необходимо. Тестове с прототипи се провеждат от 2021 година.

Български безпилотни товарни самолети започват карго полети в ЕС

По-рано тази седмица "Мерцедес-Бенц" (Мercedes-Benz) обяви, че също навлиза в бизнеса с роботаксита чрез безпилотна шатъл услуга, базирана на новата "Ес класа", макар и извън Европа. Първите тестови автомобили на "Мерцедес" ще излязат по улиците на Абу Даби в близко бъдеще, като автопаркът ще бъде управляван от местния доставчик на мобилни услуги "Лумо" (Lumo).

И други компании проявяват амбиции към този пазар, който се оценява на милиарди евро, включително "Тесла" (Tesla), "Юбър" и китайски дружества като "УиРайд" (WeRide).

