В трети европейски град ще се движат безпилотни таксита

Целта е революцията при роботакситата най-сетне да набере скорост и в Европа

Германският автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) се готви да пусне самоуправляващи се миниванове в трети европейски град и първи извън Германия, което засилва очакванията, че революцията при роботакситата може най-сетне да набере скорост в Европа след години, през които услугата беше основно ограничена до градове в Калифорния и Китай, информира ДПА.

От началото на 2026 г. германският производител ще предоставя електрически модели "АйДи.Бъз" (ID.Buzz) и софтуер за резервации, включително мобилно приложение, съобщи дъщерното му дружество "Мойа" (Moia). Партньори по проекта са операторът на обществения транспорт в Осло "Рутер" (Ruter) и скандинавската компания "Холо" (Holo).

Осло е третият европейски град след Хамбург и Берлин, където "Мойа" пуска автопарк от самоуправляващи се и "АйДи.Бъз". Очаква се догодина услугата да бъде въведена и в Лос Анджелис, където "АйДи.Бъз" си сътрудничи с платформата за споделени пътувания "Юбър" (Uber).

Въпреки това "Фолксваген" все още изостава от пазарния лидер "Уеймо" (Waymo). Дъщерната компания на "Гугъл" (Google) вече управлява система от автономни автомобили в няколко американски града, където извършва стотици хиляди платени пътувания седмично. "Уеймо" планира догодина да разшири дейността си и до Европа, започвайки от Лондон.

Превозните средства на "Фолксваген" засега не са напълно без водач - в тях задължително присъства шофьор, който може да се намеси при необходимост.

Според по-ранни изявления компанията си е поставила за цел да получи одобрение за напълно автономни превози в Европа и САЩ до края на 2026 година, след което присъствието на шофьор няма да бъде необходимо. Тестове с прототипи се провеждат от 2021 година.

По-рано тази седмица "Мерцедес-Бенц" (Мercedes-Benz) обяви, че също навлиза в бизнеса с роботаксита чрез безпилотна шатъл услуга, базирана на новата "Ес класа", макар и извън Европа. Първите тестови автомобили на "Мерцедес" ще излязат по улиците на Абу Даби в близко бъдеще, като автопаркът ще бъде управляван от местния доставчик на мобилни услуги "Лумо" (Lumo).

И други компании проявяват амбиции към този пазар, който се оценява на милиарди евро, включително "Тесла" (Tesla), "Юбър" и китайски дружества като "УиРайд" (WeRide).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN