Защо Lacoste замени крокодила в логото си с... коза

Марката преоткрива емблематичното си лого

Френската модна марка е позната и се отличава с емблематичния крокодол в своето лого, но бърз поглед към социалните мрежи разкрива, че Lacoste заменя крокодила с…коза?

Защо е направена промяната?

В навечерието на US Open, Lacoste чества своя посланик Новак Джокович, като трансформира емблематичния крокодил на марката в GOAT (Най-великият на всички времена), давайки началото на ексклузивна капсулна колекция.

Символичната промяна е наречена „От крокодила до козата“. Новак Джокович е посланик на Lacoste повече от 8 години и според бранда въплъщава това превъзходство, което напълно заслужава подобно честване.

Новата колекция

Колекцията GOAT е съставена от пет емблематични артикула – поло, тениска, анцуг, шапка с козирка и панталон, всеки от които гордо носи ексклузивното си лого. Тази лимитирана капсулна серия се предлага в избрани страни по света, пишат в официалното прессъобщение.

Считан за най-великия тенисист на всички времена, Новак Джокович държи несравними рекорди: 24 титли от Големия шлем – най-много, спечелени някога от мъж, най-голям брой седмици в световната ранглиста, както и най-голям брой победи в мачове от Големия шлем. Той също така държи рекорда за победи в Мастърс 1000 и остава единственият играч, спечелил всеки от тези престижни турнири поне два пъти.

