Lacoste направиха емблематично яке за Джокович

Новак несъмнено направи впечатление с него на US Open 2025

Може да не е фаворит за букмейкърите, но Новак Джокович несъмнено е звездата на US Open 2025. Това се дължи до голяма степен на великолепната работа, извършена от Lacoste, за да отпразнува 24-те турнира от Големия шлем, спечелени в кариерата му.

Най-ценната дреха несъмнено е якето, носено от Джокович, когато влиза на корта, ексклузивна дреха, проектирана от Пелагия Колотоурос, креативният директор на марката. Бяло яке, чийто гръб е украсен с бродирана карта с четири тенис топки в четири различни цвята, които от своя страна маркират специфични точки на картата - местоположенията на четирите турнира от Големия шлем.

Това не е първият път, когато Lacoste прави специални якета за Джокович; например, през 2023 г., също на US Open, след като спечели титлата, той носеше специално яке, на което беше бродирано числото 24, препратка към титлите от Големия шлем, спечелени в кариерата му, решение, което същата година беше използвано за титли номер 22 (Australian Open) и 23 (Roland Garros).

Почитта не свършва дотук: Lacoste, отново за да отдаде почит на Джокович пусна линия, на която смени логото на крокодил с това на коза (GOAT- Най-великият на всички времена).

