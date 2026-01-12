САЩ започват разследване срещу председателя на Федералния резерв

В неделя Джером Пауъл заяви, че Министерството на правосъдието е връчило призовки на Федералния резерв

САЩ започват наказателно разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, което той определи като опит за ограничаване на независимостта на централната банка. В неделя Пауъл заяви, че Министерството на правосъдието е връчило призовки на Федералния резерв и е отправило заплаха за наказателно обвинение във връзка с показанията му пред сенатска комисия това лято относно ремонтите на сградите на институцията, предава Еuronews.

Според него действията представляват безпрецедентна ескалация в конфликта с президента Доналд Тръмп, който многократно е критикувал Федералния резерв, че не намалява основния лихвен процент толкова агресивно, колкото той желае. Подновеното напрежение вероятно ще се отрази на финансовите пазари, като в дългосрочен план може да доведе до по-високи разходи за ипотеки и други кредити, макар първоначалната пазарна реакция да беше сравнително сдържана.

Призовките са свързани с показанията на Пауъл пред Банковата комисия на Сената през юни, които засягат ремонта на две офис сгради на Федералния резерв на стойност 2,5 милиарда долара. Проектът беше остро критикуван от Тръмп като прекалено скъп. Пауъл отхвърли обвиненията и заяви, че заплахата от наказателно преследване е „претекст“ за подкопаване на независимостта на Фед при определянето на лихвената политика.

В изявление той подчерта, че Федералният резерв взема решенията си въз основа на икономически данни и обществен интерес, а не според политически предпочитания. По думите му залогът е дали паричната политика ще остане независима и основана на доказателства, или ще бъде подчинена на политически натиск и сплашване.

Ескалацията възроди опасенията сред инвеститорите, че независимостта на Федералния резерв може да бъде компрометирана, което би навредило на доверието в американските държавни ценни книжа. Анализатори предупреждават за възможна негативна реакция на долара, облигациите и акциите. Междувременно Тръмп отрече да е знаел за разследването и настоя, че то не цели натиск върху Пауъл, чийто мандат като председател изтича през май.

