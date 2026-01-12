Защо хиляди туристи са блокирани в Лапландия?

Заминаващите полети трябваше да върнат туристите към Лондон, Манчестър, Париж и Амстердам, но не успяха

Хиляди туристи останаха блокирани във финландската Лапландия, след като екстремно ниски температури доведоха до отмяна на полети от едно от основните летища в региона. Силният студ засегна въздушния трафик и създаде сериозни затруднения за пътуващите, предава ВВС.

Снимка: bTV

Заминаващите полети от летище Китила, които трябваше да върнат зимните туристи към дестинации като Лондон, Бристъл, Манчестър, Париж и Амстердам, бяха отменени в неделя. Причината е, че температурите в района не са се повишили над минус 35 градуса по Целзий. Очаква се проблемите да продължат и в понеделник, след като Финландският метеорологичен институт прогнозира минимални стойности от минус 39 градуса. Първият планиран полет от Китила за деня вече е отменен, което засилва опасенията за нови смущения.

Изключително ниските температури затрудняват процесите по размразяване на самолетите, а наземното оборудване за обслужване и зареждане с гориво е изложено на риск от замръзване. От летищния оператор Finavia съобщиха пред обществената телевизия Yle, че високата влажност допълнително усложнява обстановката, тъй като води до образуване на хлъзгава слана.

Снимка: bTV

Въпреки че Лапландия, обхващаща части от Северна Норвегия, Швеция и Финландия, е известна със суровия си климат, средните зимни температури във финландската част обикновено са около минус 14 градуса, като понякога падат до минус 30. Летище Китила обслужва основно туристи, насочени към близките ски курорти и наблюдение на Северното сияние, докато по-южното летище Рованиеми е популярно като „официалния“ дом на Дядо Коледа.

Студеното време доведе и до опасни условия по пътищата, като Fintraffic предупреди за заледени участъци в региона. В неделя сутринта автобус с украински пътници е излязъл от пътя и се е озовал в канавка, съобщи Yle, позовавайки се на полицията, като няма данни за тежко пострадали. Необичайният студ в Лапландия следва буря над Северна Европа, която причини зимни условия и транспортни смущения във Великобритания, Франция и Германия, включително човешка жертва в Англия и масови прекъсвания на електрозахранването във Франция.

