Свят Един от най-посещаваните магазини у нас планира да навлезе в Северна Македония

Един от най-посещаваните магазини у нас планира да навлезе в Северна Македония

bTV Бизнес екип

В България веригата има над 100 локации

Pepco ще открие първите си магазини в Скопие през средата на 2026 г., съобщи SeeNews. До момента компанията не е отговорила на запитванията на изданието за повече подробности.

Pepco Group, регистрирана в Нидерландия и със седалище в Лондон, е част от южноафриканския конгломерат Steinhoff International. В Европа групата притежава марките PEPCO и Dealz, както и Poundland във Великобритания.

61 млн. евро за 1 км: Как магистрала „Хемус“ пълни икономиката

Марката Pepco е един от най-бързо развиващите се дискаунт търговци в Европа, предлагайки облекло, стоки за дома и декорация на достъпни цени. Компанията оперира с над 4300 магазина в повече от 18 държави и обслужва над 35 милиона клиенти месечно.

Търсят стратегически инвеститор за пристанище Варна

В Югоизточна Европа Pepco вече оперира в Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния и Гърция. У нас веригата има над 100 локации.

