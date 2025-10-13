1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
Последвайте ни
1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
БГ Бизнес Търсят стратегически инвеститор за пристанище Варна

Търсят стратегически инвеститор за пристанище Варна

bTV Бизнес екип

Очаква се партньорството да доведе до повишаване на товарооборота на порта

Партньорство със стратегически инвеститор е решението за развитието на пристанището във Варна, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Според него това партньорство ще доведе до повишаване на товарооборота на порта, предаде БНТ,

Акцентът не трябва да е върху инвестициите, нито колко ще плати първоначално, нито колко ще плаща всяка година този инвеститор. Тези неща ще си дойдат от самосебе си, държавата и фискът ще печелят от това, че има транзитен трафик на товари, уточни министър Караджов.

Защо младите предпочитат да инвестират във финансови пазари вместо в имоти?

Той припомни, че Варна е на пътя на един от най-важните коридори – Транскаспийския.

Стратегическият инвеститор за варненското пристанище ще трябва да модернизира порта и да увеличи броя на корабните стоянки.

Какви са постиженията на тримата отличени с Нобелова награда за икономика?

Гроздан Караджов проведе среща със синдикатите по темата за варненското пристанище. Бъдещето на пристанището във Варна е стратегически въпрос за България, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Изразяваме нашите притеснения от това, което предстои, надявам се да се намери решение, каза Васил Василев от КТ "Подкрепа".

Синдикатите искат повече конкретика, за да вземат решение по въпроса дали пристанището трябва да бъде дадено на инвеститор.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата