61 млн. евро за 1 км: Как магистрала „Хемус“ пълни икономиката

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Един от най-посещаваните магазини у нас планира да навлезе в Северна Македония
В България веригата има над 100 локации
Какъв е дългосрочният ефект върху БВП?
Анализ на Симеон Дянков от Фискалния съвет оценява икономическото въздействие от изграждането на един допълнителен километър от магистрала „Хемус“, при условие че всички материали и строителни услуги се доставят на местно ниво.
Дянков разглежда три компонента на икономическото въздействие:
Анализираните обеми на трафика са 10 000 превозни средства на ден, което е правдоподобно ниво за магистрала с интензивно движение. Стойността на средното време на водача е консервативно оценена на 5 евро на час.
Дългосрочният мултипликатор се оценява на 1,2, като се използват оценки от други източноевропейски страни, което води до добавена стойност от 9,6 милиона евро.
Строителството генерира 267 еквивалентни на пълно работно време работни години, с допълнителни косвени ефекти чрез веригите за доставки. Спестяванията на време за пътуване се оценяват на приблизително 1 520 225 евро. Годишните икономии от експлоатационни разходи за превозни средства са приблизително 182 500 евро. При допускане за 30 години полезен живот на магистралата и 5% амортизация годишно, настоящата стойност на този мултипликатор е 26 160 000 евро.
Годишната полза от намаляване на произшествията - ако се приеме 50% намаление на произшествията поради подобрения в безопасността на магистралите, е 1 625 000 евро, с настояща стойност от 24 970 000 евро. Чрез това изчисление намаляването на произшествията допринася с ~42% за общото икономическо въздействие, което подчертава значението на безопасността при строителството на магистрали.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
В България веригата има над 100 локации
След всяка актуализация автомобилът излиза на тестова писта