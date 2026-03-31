Един от най-големите китайски автомобилни производители стъпва на българския пазар

BAIC – един от най-големите китайски автомобилни производители – официално навлезе на българския пазар. В Пловдив вносителят "Терона Ауто" ООД представи марката пред медии, партньори и представители на бизнеса, като очерта плановете за навлизането й в страната.

Събитието постави акцент върху предстоящото изграждане на дилърска мрежа и развитието на търговска и сервизна инфраструктура. От компанията посочиха, че стратегията включва поетапно утвърждаване на марката и изграждане на устойчиво пазарно присъствие.

В рамките на навлизането на пазара се предвижда предлагането на автомобили, насочени както към малкия и средния бизнес, така и към крайни потребители. Фокусът е върху практични решения, съобразени с ежедневните нужди, както и върху конкурентно съотношение между цена и функционалност.

Паралелно с това ще се работи по изграждане на партньорска мрежа в страната, която да осигури обслужване и поддръжка. Плановете включват развитие на логистична и сервизна инфраструктура, съобразена с изискванията на местния пазар.

Като част от разширяването си в Европа, BAIC разглежда България като потенциален пазар в региона. Компанията е включена в класацията Fortune Global 500 повече от 12 поредни години и оперира в над 60 държави, като развива производствени бази и търговски мрежи.