В памет на Борислав Михайлов: Трансферът за 800 000 паунда и тежестта на капитанската лента

Отиде си едно голямо футболно сърце

Борислав Михайлов остава в историята не само като най-успешният вратар на България, но и като визионер, който изведе българското футболно администриране до най-високите нива на европейската сцена.

Пътят на един лидер

Роден на 12 февруари 1963 г. в София, той посвещава живота си на играта, която го превръща в национален герой. Неговата кариера е символ на професионализъм – от родния „Левски“ до елитните първенства на Португалия, Франция и Англия.

От 1995 г. той преминава в английския Рединг за цена от 800 000 паунда. Тази сума тогава е много повече от трансферна стойност. Тя е оценка за качествата на един мъж, който с достойнство и хладнокръвие пазеше вратата на България в най-славните ѝ мигове. Боби Михайлов не беше просто вратар, той беше лидерът с капитанската лента, който вдъхваше увереност на цяло едно „Златно поколение“.

Повече от статистика: Едно голямо футболно сърце

Борислав Михайлов остава в историята като най-успешния вратар на България, но зад 102-та мача за националния отбор стоят хиляди часове труд, десетки битки и непоколебим дух. Ръководил е националния ни отбор като капитан в рекордните 60 срещи. От Пловдив и София до Лисабон и Лондон, той печелеше уважението на съотборници и съперници. Бронзовият медал от САЩ не беше само успех на единадесет души, а триумф, започнал от неговите ръкавици.

На 22 март 2011 г. в Париж той направи това, което никой българин преди него не беше постигал – влезе в Изпълкома на УЕФА, носейки гласа на България в сърцето на европейския футбол.

Наследството

Борислав Михайлов си отиде, но остави след себе си цяла епоха, белязана от прехода от зеления килим към голямата спортна дипломация. Избран за Футболист № 1 на България още през 1986 г., той си остава фигурата, която положи основите на българското представителство в модерното управление на световния футбол. Неговото наследство е мостът между славното минало на терена и амбицията за международно признание.

Светла му памет! Твоето име остава в историята.