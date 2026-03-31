×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1484 BGN
Петрол
107.17 $/барел
Bitcoin
$67,587.6
Последвайте ни
В памет на Борислав Михайлов: Трансферът за 800 000 паунда и тежестта на капитанската лента

bTV Бизнес екип

Отиде си едно голямо футболно сърце

Борислав Михайлов остава в историята не само като най-успешният вратар на България, но и като визионер, който изведе българското футболно администриране до най-високите нива на европейската сцена.

Пътят на един лидер

Роден на 12 февруари 1963 г. в София, той посвещава живота си на играта, която го превръща в национален герой. Неговата кариера е символ на професионализъм – от родния „Левски“ до елитните първенства на Португалия, Франция и Англия.

От 1995 г. той преминава в английския Рединг за цена от 800 000 паунда.  Тази сума тогава е много повече от трансферна стойност. Тя е оценка за качествата на един мъж, който с достойнство и хладнокръвие пазеше вратата на България в най-славните ѝ мигове. Боби Михайлов не беше просто вратар, той беше лидерът с капитанската лента, който вдъхваше увереност на цяло едно „Златно поколение“.

In Memoriam: Успехите на Борислав Михайлов в цифри

Повече от статистика: Едно голямо футболно сърце

Борислав Михайлов остава в историята като най-успешния вратар на България, но зад 102-та мача за националния отбор стоят хиляди часове труд, десетки битки и непоколебим дух. Ръководил е националния ни отбор като капитан в рекордните 60 срещи. От Пловдив и София до Лисабон и Лондон, той печелеше уважението на съотборници и съперници. Бронзовият медал от САЩ не беше само успех на единадесет души, а триумф, започнал от неговите ръкавици.

На 22 март 2011 г. в Париж той направи това, което никой българин преди него не беше постигал – влезе в Изпълкома на УЕФА, носейки гласа на България в сърцето на европейския футбол.

Боби Михайлов и Мария Петрова - любов в една споделена съдба (СНИМКИ)

Наследството

Снимка: Getty Images

В памет на Борислав Михайлов: Семейство, съпруги, деца и внуци (СНИМКИ + ВИДЕО)

Борислав Михайлов си отиде, но остави след себе си цяла епоха, белязана от прехода от зеления килим към голямата спортна дипломация. Избран за Футболист № 1 на България още през 1986 г., той си остава фигурата, която положи основите на българското представителство в модерното управление на световния футбол. Неговото наследство е мостът между славното минало на терена и амбицията за международно признание.

Светла му памет! Твоето име остава в историята.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата