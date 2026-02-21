Кои са най-добрите плажове за 2026 г.?

Два плажа се намират в наша съседка

Ако сивото февруарско време ви кара да мечтаете за лятна почивка край морето, тази класация може да ви помогне да планирате следващото си пътуване. Всяка година Tripadvisor публикува списък с най-добрите плажове на базата на отзиви от пътуващи. Тези награди се основават на милиони отзиви и мнения и открояват най-добрите плажове в света, улеснявайки избора къде да отидете и как да прекарате времето си там.

Снимка: iStock

Тазгодишните списъци показват разнообразието на бреговите линии по света – от наблюдение на пингвини в Южна Африка до фонове с древни паметници в Сицилия. Най-добрият плаж в света за 2026 г. е Исла Пасион в Мексико, който се завръща начело след тригодишна пауза. До уединения остров се стига с десетминутно пътуване с лодка от Косумел, а мястото е популярно сред любителите на шнорхела, които плуват над защитени коралови рифове и се срещат със скатове. Островът е и място за гнездене на морски костенурки.

Гърция има два плажа сред най-добрите в света. Плажът Елафониси на Крит е най-добрият в Европа и се нарежда на второ място в световното класиране. Той е известен със своя розов пясък, създаден от счукани черупки, плитките лагуни за деца и по-дълбоките води за плуване и шнорхелинг. Около плажа има кедрова гора и възможности за наблюдение на птици. Друга критска дестинация, лагуната Балос, заема трето място – бивше пиратско скривалище с бистри тюркоазени води и драматичен скалист пейзаж. Tripadvisor препоръчва да проверите метеорологичните условия и да носите подходящи обувки за спускането до плажа.

Още два европейски плажа влизат в топ 10: Прая да Фалезия в португалския Алгарве е пети с невероятните си охра скали, а Ла Пелоса на италианския остров Сардиния заема осмо място с карибски води и 16-ти векова наблюдателна кула.

Списъкът отличава и най-специалните крайбрежни места. На първо място е колонията на пингвините в Боулдърс Бийч, Южна Африка, заради възможността да наблюдавате и снимате застрашени африкански пингвини. Европейската дестинация Изола Бела, близо до Сицилия, е втори – до острова се стига по тясна пътека при отлив, а гледката към древногръцкия театър на Таормина го прави особено впечатляващ. Плажът Бамбърг в Нортъмбърланд е трети в класацията за Обединеното кралство, с километри мек бял пясък, част за кучета и впечатляваща гледка към замъка Бамбърг.

