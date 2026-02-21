Коя е най-посещаваната дестинация в света?

Страната е приела 102 милиона посетители

Франция затвърди позицията си на най-посещаваната държава в света, след като през 2025 г. отчете нов национален рекорд по брой туристи. Страната е приела 102 милиона посетители, надминавайки предишните си постижения. Още през 2024 г. Летни олимпийски игри 2024 в Париж допринесоха за достигането на 100 милиона пристигащи.

По данни на Министерството на икономиката, тези 102 милиона международни туристи са реализирали общо 743 милиона нощувки, като 76% от тях са били посетители от други европейски държави. Нощувките в хотели и други търговски места за настаняване са нараснали със 7,5% спрямо 2024 г. Туристическият поток е донесъл рекордни приходи от 77,5 милиарда евро – увеличение от 9% на годишна база и с 37% повече в сравнение с 2019 г., предава Еuronews.

Въпреки икономическия подем обаче, засиленият интерес към страната оказва натиск върху най-посещаваните ѝ райони. Макар Франция да продължава да води световната класация, Испания я следва отблизо с 96,8 милиона чуждестранни туристи и дори я изпреварва по приходи, достигайки 105 милиарда евро през 2025 г.

Франция от години оглавява класациите за най-предпочитана дестинация, като досега сравнително успешно ограничава явленията на свръхтуризъм. За разлика от нея, в Испания избухнаха протести срещу прекомерния туристически поток, свързани с икономически затруднения, облагородяване на квартали и неподходящо поведение на посетители. Успехът на Франция се обяснява с дългосрочна стратегия и с насърчаване на регионалното и сезонното разнообразие, макар че дори тези мерки са изправени пред предизвикателства.

Напрежение се усеща и в самата столица. Жителите на квартала Монмартър в Париж протестираха срещу т.нар. „диснификация“ на района. Базиликата Сакре Кьор вече привлича до 11 милиона души годишно – повече дори от Айфеловата кула, а ежедневието е силно повлияно от туристически групи, тук-тукове и краткосрочни наеми.

Още през 2023 г. министърът на туризма Оливия Грегоар подчерта необходимостта от спешни национални мерки за регулиране на потоците в особено натоварени обекти като приливния остров Мон Сен Мишел. Междувременно страната си поставя амбициозната цел до 2030 г. да достигне 100 милиарда евро годишни приходи от туризъм и да се утвърди като водеща устойчива дестинация.

