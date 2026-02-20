ЕЦБ наложи рекордна глоба от 12,2 млн. евро на JP Morgan

Банката е извършила две нарушения поради сериозна небрежност

Европейската централна банка съобщи, че е наложила глоба от общо 12,2 милиона евро на JP Morgan за неправилно отчитане на рисковете – най-голямата санкция, налагана досега от институцията във Франкфурт.

Според ЕЦБ американската инвестиционна банка е класифицирала погрешно част от трансакциите си и е изключила други от изчисленията си в периода 2019–2024 г., което е довело до завишено отчитане на капиталовите й буфери.

„Банката е извършила и двете нарушения поради сериозна небрежност, породена от очевидни слабости във вътрешните й процеси“, се посочва в изявлението, цитирано от БГНЕС. Вътрешният контрол не е открил нарушенията своевременно, допълват от централната банка.

Банките са длъжни да поддържат определено ниво на ликвидни активи спрямо поетите рискове. Занижаването на дела на рисковите активи би позволило на JP Morgan да освободи допълнителен ресурс за други инвестиции.

Миналата седмица ЕЦБ наложи глоба от 7,55 милиона евро на френската „Креди Агрикол“ за забавена оценка на рисковете, свързани с климатичните промени, в отговор на искане на надзорния орган.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN