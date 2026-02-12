Българите могат да купуват „католически“ индекси

Ватиканската банка пусна два „католически“ борсови индекса

Ватиканската банка прави нова стъпка към модерните инвестиции. Финансовата институция, която управлява средствата на Католическата църква, обяви, че стартира два борсови индекса, съставени от компании, които според нея отговарят на католическите етични принципи, пише CNBC.

Това е първият ѝ опит в тематични инвестиционни продукти и може да проправи пътя към пускане на други инструменти в бъдеще, включително борсово търгувани фондове (ETF-и).

Какво представляват новите индекси?

Двата индекса са създадени съвместно с Morningstar:

Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index – обхваща компании от еврозоната

Morningstar IOR US Catholic Principles Index – включва компании от САЩ

Всеки от тях съдържа по 50 средни и големи публични компании, които според зададените критерии спазват католическите етични стандарти. Сред тях са принципи като насърчаване на човешкото достойнство, социалната справедливост и отговорното корпоративно поведение.

В европейския индекс сред най-големите компании са производителят на чипове ASML Holding и телекомуникационният гигант Deutsche Telekom.

В американския индекс сред водещите позиции попадат Meta (Facebook) и Amazon.

Възможни ETF-и в бъдеще

Засега става дума за индекси, тоест за „кошници“ от акции, които служат като ориентир за представянето на определен тип компании. Но създаването им отваря вратата те да бъдат лицензирани и използвани като база за ETF-и. Това би позволило на инвеститорите по света, включително и в България, лесно да инвестират в портфейл, съобразен с католическите ценности.

Според Джовани Боша, заместник-генерален директор и финансов директор на Ватиканската банка, новата инициатива цели да направи инвестиционните процеси „по-строги и по-прозрачни“, като същевременно затвърди ролята на институцията като финансова опора на католическия свят.

В правилния момент

Дебютът идва на фона на бум при борсово търгуваните фондове. По данни на PricewaterhouseCoopers (PwC), глобалният пазар на ETF-и е нараснал с близо 30% и е достигнал 14 трилиона долара през 2024 г. Очакванията са активите в тези фондове да достигнат 30 трилиона долара до 2029 г.

Паралелно с това расте и интересът към инвестиции, базирани на определени ценности като социална отговорност, устойчивост или религиозни принципи. Например фондовото семейство Ave Maria Mutual Funds, което инвестира според католическите учения, управлява активи за около 3,8 млрд. долара.

Опит за нов имидж

Новата инициатива идва и в момент, в който Ватиканската банка продължава да работи по подобряване на репутацията си. През десетилетията институцията беше замесена в редица скандали, включително обвинения в пране на пари и връзки с организираната престъпност. Един от най-известните случаи е фалитът на италианската Banco Ambrosiano през 1982 г.

През 2021 г. бившият президент на Ватиканската банка Анджело Калоя беше признат за виновен в пране на пари и присвояване на милиони евро.

С пускането на новите индекси Ватиканската банка прави опит да съчетае религиозните принципи с модерните финансови инструменти и да покаже, че може да бъде част от глобалните пазари, но при свои правила.

