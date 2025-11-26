ЕЦБ: Финансовата стабилност остава уязвима от геоикономическата несигурност и митата

Несигурността в търговската политика е намаляла значително от априлските си върхове

Оставащите несигурности около търговските споразумения и дългосрочните икономически и финансови ефекти от тарифите продължават да оформят пейзажа на финансовата стабилност в еврозоната, сочи докладът "Преглед на финансовата стабилност" на Европейската централна банка за ноември.



"Несигурността в търговската политика намаля значително от априлските си върхове, но продължава да бъде в сила, като има потенциал за нови пикове", посочи вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос.



От април насам световните фондови пазари достигнаха нови исторически върхове, а кредитните спредове в момента са затегнати, според историческите стандарти, посочи ЕЦБ. Финансовите пазари – и най-вече пазарите на акции – обаче остават уязвими към резки корекции поради постоянно високи пазарни оценки и нарастваща концентрация на пазара на акции. Пазарните настроения могат да се променят рязко поради, например, влошаващи се перспективи за растеж или разочароващи новини за внедряването на изкуствен интелект (ИИ), се посочва в доклада на централната банка.

Освен това, пазарните опасения относно напрегнатите публични финанси в някои развити икономики могат да създадат напрежение на световните пазари на облигации. Това би могло да повлияе на финансовата стабилност на еврозоната чрез промени в международните капиталови потоци и валутните колебания, намалявайки конкурентоспособността на стоките от региона на единната валута и причинявайки колебания в разходите за финансиране, се казва още в доклада.



ЕЦБ отбелязва, че държави членки от еврозоната се възползват от по-ниски рискове за икономическия растеж след априлските тарифни сътресения. Два елемента обаче могат да натоварят държавните баланси в средносрочен план и да представляват риск от по-високи нужди от емитиране и разходи за финансиране: първо, фискалната експанзия, свързана отчасти с необходимите разходи за отбрана, и второ, постоянните структурни предизвикателства, включително дигитализация, ниска производителност, застаряване на населението и изменение на климата. Същевременно слабите фискални основи в някои страни от еврозоната и външните фискални рискове биха могли да поставят под въпрос доверието на инвеститорите, се посочва още в доклада "Преглед на финансовата стабилност".

В същото време ЕЦБ отчита подобрение през последните години на балансите на фирмите и домакинствата в еврозоната. С разгръщането на въздействието на тарифите обаче корпоративният сектор остава уязвим. Ако се материализират съкращения, капацитетът на домакинствата за обслужване на дълга също ще пострада.



По подобен начин банките в еврозоната показаха устойчивост на скорошните сътресения на фона на силна рентабилност и изобилие от капиталови и ликвидни буфери. Експозициите към кредитен риск към корпорации, чийто бизнес е по-чувствителен към митата, биха могли въпреки това да подкопаят представянето на банковите заеми. Освен това нарастващите взаимовръзки с небанкови институции биха могли да разкрият уязвимости на банковото финансиране при стресирани пазарни условия, посочва ЕЦБ.



В настоящата силно несигурна макрофинансова и политическа среда запазването и укрепването на тази устойчивост на финансовата система е от ключово значение. В този контекст макропруденциалните органи следва да поддържат съществуващите изисквания за капиталови буфери и мерки, основани на кредитополучателите, за да се запазят стабилните стандарти за кредитиране.

Освен това, нарастващото пазарно присъствие и взаимосвързаността на небанковите институции изискват всеобхватен набор от политически мерки, които ще повишат устойчивостта на сектора на небанковото финансово посредничество. Такава устойчивост би спомогнала и за напредъка на интеграцията на капиталовите пазари в еврозоната, заключава ЕЦБ в последния си доклад "Преглед на финансовата стабилност".

