
Доклад показва, че дистанционната работа увеличава заетостта

Доклад показва, че дистанционната работа увеличава заетостта

bTV Бизнес екип

Кои са най-големите ползи на дистанционната работа

Нов доклад на британския парламент посочва, че дистанционната и хибридната работа могат да допринесат за по-висока заетост. Най-големите ползи биха били за родителите, полагащите грижи и хората с увреждания групи, които са особено уязвими на фона на нарастващата безработица в страната. Докато политиците и експертите продължават дебата за плюсовете и минусите на работата от разстояние, изследването подчертава, че подобни гъвкави опции могат да улеснят завръщането на пазара на труда на хора, които иначе биха останали извън него, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Докладът на избраната комисия, озаглавен Работата от вкъщи работи ли?“, се основава на доказателства от широк кръг специалисти и изследва как различните форми на труд засягат работещите, производителността, бизнеса и отношенията в организациите. Публикуването му съвпада с данни на Службата за национална статистика, според които безработицата във Великобритания е достигнала 5% през трите месеца до септември.

Как един „дървен сандък“ постави началото на глобален бизнес (ВИДЕО)

На фона на отслабващия трудов пазар данните показват, че родители, хора с грижещи се задължения и служители с увреждания биха се възползвали най-силно от по-гъвкави работни схеми. В доклада е цитиран и респондент, напуснал работата си след 14 години поради прекалено високи разходи за детски грижи. Допълнителни доказателства идват от изследване в Италия, което показва, че гъвкавите условия дават нови възможности на тези групи да съчетават семейните и професионалните си ангажименти.

Авторите отбелязват, че потенциалните ползи за хората с увреждания съответстват на заявените приоритети на правителството относно тяхната заетост. В същото време докладът признава, че много професии изискват физическо присъствие, а възможностите за дистанционна работа се различават значително между секторите и регионите. Например професионалистите, висшистите и работещите в Лондон са много по-склонни да имат достъп до гъвкави модели.

Снимка: Getty Images/iStock

Комисията заключава, че по-гъвкавите форми на труд биха могли да подпомогнат усилията за намаляване на регионалните различия, тъй като биха разпределили по-равномерно населението и потреблението в страната. Тя призовава правителството да извърши допълнителни анализи в тази посока. Междувременно Великобритания остава сред водещите страни по дистанционна работа с 1,8 дни работа от вкъщи седмично средно, което я поставя на първо място в Европа и на второ място в глобален мащаб сред 40 държави, включени в G-SWA, въпреки значителните различия между държавите.

Данните на ONS показват още, че след пандемията хибридната работа се е разпространила значително: към периода априлюни 2025 г. общо 39% от работещите във Великобритания работят поне понякога от вкъщи, като 26% следват хибриден модел, а 13% работят изцяло дистанционно. За сравнение, 43% продължават да пътуват изцяло до работното си място. Платформата Indeed също отчита, че според обявите за работа хибридният модел вече се е превърнал в стандарт във Великобритания.

