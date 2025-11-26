Доклад показва, че дистанционната работа увеличава заетостта

Кои са най-големите ползи на дистанционната работа

Нов доклад на британския парламент посочва, че дистанционната и хибридната работа могат да допринесат за по-висока заетост. Най-големите ползи биха били за родителите, полагащите грижи и хората с увреждания – групи, които са особено уязвими на фона на нарастващата безработица в страната. Докато политиците и експертите продължават дебата за плюсовете и минусите на работата от разстояние, изследването подчертава, че подобни гъвкави опции могат да улеснят завръщането на пазара на труда на хора, които иначе биха останали извън него, предава Еuronews.

Докладът на избраната комисия, озаглавен „Работата от вкъщи работи ли?“, се основава на доказателства от широк кръг специалисти и изследва как различните форми на труд засягат работещите, производителността, бизнеса и отношенията в организациите. Публикуването му съвпада с данни на Службата за национална статистика, според които безработицата във Великобритания е достигнала 5% през трите месеца до септември.

На фона на отслабващия трудов пазар данните показват, че родители, хора с грижещи се задължения и служители с увреждания биха се възползвали най-силно от по-гъвкави работни схеми. В доклада е цитиран и респондент, напуснал работата си след 14 години поради прекалено високи разходи за детски грижи. Допълнителни доказателства идват от изследване в Италия, което показва, че гъвкавите условия дават нови възможности на тези групи да съчетават семейните и професионалните си ангажименти.

Авторите отбелязват, че потенциалните ползи за хората с увреждания съответстват на заявените приоритети на правителството относно тяхната заетост. В същото време докладът признава, че много професии изискват физическо присъствие, а възможностите за дистанционна работа се различават значително между секторите и регионите. Например професионалистите, висшистите и работещите в Лондон са много по-склонни да имат достъп до гъвкави модели.

Комисията заключава, че по-гъвкавите форми на труд биха могли да подпомогнат усилията за намаляване на регионалните различия, тъй като биха разпределили по-равномерно населението и потреблението в страната. Тя призовава правителството да извърши допълнителни анализи в тази посока. Междувременно Великобритания остава сред водещите страни по дистанционна работа – с 1,8 дни работа от вкъщи седмично средно, което я поставя на първо място в Европа и на второ място в глобален мащаб сред 40 държави, включени в G-SWA, въпреки значителните различия между държавите.

Данните на ONS показват още, че след пандемията хибридната работа се е разпространила значително: към периода април–юни 2025 г. общо 39% от работещите във Великобритания работят поне понякога от вкъщи, като 26% следват хибриден модел, а 13% работят изцяло дистанционно. За сравнение, 43% продължават да пътуват изцяло до работното си място. Платформата Indeed също отчита, че според обявите за работа хибридният модел вече се е превърнал в стандарт във Великобритания.

