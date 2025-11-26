BGN → EUR
Свят Японска авиокомпания предлага безплатни вътрешни полети за туристи от Европа

Японска авиокомпания предлага безплатни вътрешни полети за туристи от Европа

bTV Бизнес екип

Инициативата ще се провежда от 24 ноември до 31 януари 2026 г.

На фона на растящия свръхтуризъм в популярни градове като Токио и Киото, Япония представя нов подход за насочване на пътниците към по-слабо посещавани райони. Японската национална туристическа организация (JNTO) в партньорство с All Nippon Airways (ANA) предлага безплатни вътрешни полети в регионалната мрежа на авиокомпанията за пътници от Обединеното кралство и Европа, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Инициативата ще се провежда от 24 ноември до 31 януари 2026 г. и има за цел да насърчи посетителите да откриват по-малко известни части на страната, като същевременно намали натиска върху пренаселените туристически локации като Киото и Токио. Офертата е част от програмата Stopover & Add-on Free Fareи позволява на пътуващите в икономична класа от Европа и Обединеното кралство да резервират до два безплатни вътрешни полета при международна резервация до 31 януари, като самите пътувания могат да се осъществят и след тази дата.

Това означава, че независимо дали крайната ви дестинация е Токио, Хирошима, Аомори или полуостров Изу, цената на самолетния билет остава непроменена. Според ANA инициативата позволява изграждането на маршрут с няколко спирки без допълнителни разходи. Макар двата полета да са безплатни, данъци и такси продължават да се прилагат, а промоцията е валидна до изчерпване на наличните места и може да не важи за всяка дата или полет.

Как един „дървен сандък“ постави началото на глобален бизнес (ВИДЕО)

Пътниците могат да резервират офертата чрез туристически агенции, международните офиси на ANA или директно през авиокомпанията. Мярката е част от усилията на Япония да насърчи пътуванията извън традиционните туристически центрове. Само през 2024 г. страната е посрещнала рекордните 36,9 милиона посетители, а въпреки че над 90% от туристите заявяват желание да посетят регионални райони, под 10% реално го правят.

С тази инициатива Япония се стреми да разпредели по-равномерно туристическия поток, като насочи пътешествениците към по-малко посещавани региони. Офертата дава достъп до над 40 дестинации в най-голямата вътрешна мрежа на ANA, улеснявайки планирането на пътувания с множество спирки и подкрепяйки регионалното икономическо развитие. Според авиокомпанията, насочването на туристите към по-тихи райони може да облекчи свръхтуризма в най-популярните точки и да предложи по-автентични преживявания.

