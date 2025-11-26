BGN → EUR
Свят Този популярен цвят срива стойността на колата ви

Този популярен цвят срива стойността на колата ви

bTV Бизнес екип

Цветът на автомобила силно влияе върху цената, която купувачите са готови да платят

Някои купувачи на автомобили може да се преструват, че не е от значение, но цветът на автомобила играе важна роля. Той влияе върху възприятието на хората и в крайна сметка определя колко пари биха дали за него, пише Money Digest. С други думи, цветът пряко влияе върху стойността на колата. Ако не беше така, производителите нямаше да предлагат определени цветове на по-висока цена — както например прави Tesla при Model 3. Затова изборът на цвят може да ускори или да забави обезценяването, а ако търсите максимална стойност при препродажба, той трябва да бъде стратегически.

Анализ на iSeeCars от 2024 г., базиран на данни за над 20 милиона продадени автомобила в САЩ (моделни години 2004–2023) в периода януари 2023 – април 2024 г., показва, че сините автомобили са петият най-популярен избор — 8,9% от всички продажби. Пред тях се нареждат белите (27,6%), черните (22,0%), сивите (21,3%) и сребристите (9,1%). Въпреки това сините коли са по-предпочитани от червените и още шест други цвята.

Йордания показва пътя: жените като ключ към икономическия растеж в Близкия изток

Отделно проучване на NexusMedia върху 10-те най-продавани модела автомобили установява, че сред петте най-разпространени цвята (син, черен, червен, сребрист и бял) именно синият се обезценява най-бързо — с 27,11% през първите пет години притежание. Това се равнява на средна загуба на стойност от над 12 000 долара.

Особено показателни са данните за електромобилите. Макар EV моделите да са по-икономични в дългосрочен план, статистиката показва, че някои сини електромобили губят над 50% от стойността си само за пет години. Разликата между цветовете е значителна:

• синият Tesla Model Y губи 50,4%,
• червените – 3,2%,
• белите – едва 0,8%.

Реалните доходи на домакинства в Гърция са под нивата от 2004 г.

Има и още един любопитен аспект. Още през 2019 г. iSeeCars установява, че сините автомобили се обезценяват най-силно на пазара на употребявани луксозни модели. Според iSeeCars „най-големите отстъпки при сини автомобили се срещат при модели като BMW 7 Series, Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz GLE“ — което показва, че купувачите на луксозни автомобили предпочитат по-неутрални цветове.

В крайна сметка обезценяването прави луксозните автомобили едновременно добра възможност и потенциален риск. Ако купите кола по-евтино само защото е синя, това може да е отлична сделка. Но същият цвят може да доведе и до по-голяма загуба, ако един ден решите да я продадете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

