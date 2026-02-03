Джеф Безос финансира бельото на Сидни Суини

Скандалите около актрисата не спират

Марката бельо SYRN, лансирана от холивудската актриса Сидни Суини и официално пусната на пазара на 28 януари, скоро предизвика буря от реакции, които надхвърлиха рамките на модната индустрия. Зад сатененото бельо, този проект много бързо се озова в центъра на социални и политически полемики.

От самото си създаване, Instagram акаунтът на марката е залят от внимателно проектирани снимки на актрисата по бельо, направени по улиците на Лос Анджелис или до ретро автомобили, в стила на постановъчни папарашки снимки. През обектива на фотографката Елън фон Унверт, Суини е изобразена като съвременна, чувствена и театрална фигура, подобна на русалка.

Името SYRN произлиза от думата „русалка“, а самата марка се описва като съблазнителна, романтична, игрива и удобна. На пръв поглед това е пореден от поредица проекти, с които известни личности навлизат на пазара на бельо, който вече е наситен с подобни инициативи.

Публичният образ на Сидни Суини обаче от известно време надхвърля филмовите и телевизионните ѝ роли. Тя получи прякора MAGA Barbie в социалните мрежи, а спекулациите за политическите ѝ възгледи бяха допълнително подхранени по време на миналогодишната рекламна кампания на American Eagle. Слоганът от тази кампания предизвика силни реакции в САЩ, с обвинения, че промотира бялото превъзходство. Когато след това беше изправена пред критиките, актрисата омаловажи целия спор, заявявайки, че не разбира за какво става въпрос, което допълнително подхрани негативните коментари, пише Kurir.rs.

Връзката с Тръмп

Ситуацията придоби допълнителна тежест, след като The Guardian съобщи, че Сидни Суини се е регистрирала като избирател на Републиканската партия, месеци преди победата на Доналд Тръмп на изборите през ноември 2024 г.

Самият Доналд Тръмп публично похвали спорната рекламна кампания, както и самата актриса, докато тя не се изказа директно дори тогава. В интервю за Cosmopolitan US Суини се опита да се дистанцира от политическите интерпретации. Никога не съм била тук, за да говоря за политика. Винаги съм била тук, за да създавам изкуство. Но хората искат да ме използват като пешка, каза актрисата. Това изявление обаче не успя да спре дискусиите.

Ролята на Джеф Безос в светлината на прожекторите на обществеността

Допълнително внимание предизвика информацията, че SYRN е частично финансиран от Джеф Безос, основателят на Amazon и известен поддръжник на Доналд Тръмп. За много потребители тази информация не може да се пренебрегне.

Съпругата на Безос, Лорън Санчес Безос, публично изрази подкрепата си за марката, оставяйки емоджи със сърце под публикация на SYRN, в която е изобразена Сидни Суини в розово бельо. В този контекст част от обществеността смята, че е трудно да се гледа на марката като политически неутрална и че самото решение за покупка придобива символично измерение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN