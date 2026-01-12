Джеф Безос на 62: Как идеите му се превърнаха в бизнес империя за милиарди?

Нетното състояние на предприемача е над 257 млрд. долара

На 12 януари един от най-богатите хора в света, Джеф Безос, празнува своя 62-ри рожден ден. Той е основател на глобалната търговска империя Amazon и инвеститор в стотици иновативни проекти. С нетно състояние над 257 милиарда долара, Безос продължава да увеличава богатството си и да задава нови стандарти в бизнеса. Ето как той успя да превърне мечтите си в реалност, започвайки от нулата.

Още от малък Безос проявява интерес към науката и технологиите. Той превръща родителския гараж в мини-лаборатория, експериментирайки с електрически устройства около дома си. Като тийнейджър се мести с семейството си в Маями, където се запалва по компютрите. По време на гимназията стартира първия си проект – “Dream Institute”, летен образователен лагер за ученици от четвърти до шести клас. След това Джеф завършва Принстънския университет през 1986 г. със специалност “Компютърни науки и електроинженерство”, отличавайки се със забележителни академични постижения.

Кариера във финансите

След университета Безос започва работа на Уолстрийт, преминавайки през компании като “Fitel”, “Bankers Trust” и инвестиционната фирма “DE Shaw”. През 1990 г. става най-младият вицепрезидент в “DE Shaw”. Макар финансовата кариера да му носи сериозни приходи, Безос решава да поеме риск в новата сфера на електронната търговия. През 1994 г. той напуска работата си, мести се в Сиатъл и започва онлайн книжарница.

Раждането на Amazon

На 16 юли 1995 г. Безос основава Amazon.com, кръстена на могъщата река в Южна Америка. Първоначално той кани 300 свои приятели да изпробват бета версията на сайта. Продажбите се разрастват изключително бързо – в рамките на 30 дни книгите се продават в САЩ и в 45 други страни, а за два месеца приходите достигат $20 000 на седмица. Amazon става публична през 1997 г., а до 1999 г. компанията изпреварва конкурентите и отчита годишни продажби от $17 млрд.

През 2007 г. Amazon пуска “Kindle”, ръчен четец, който позволява на потребителите да купуват, изтеглят и четат книги дигитално. През 2011 г. следва разширение в сферата на таблетите с “Kindle Fire”. В началото на декември 2013 г. Безос представя “Amazon Prime Air” – проект с дронове, способни да доставят стоки до 5 кг на разстояние до 10 мили от дистрибуционните центрове. Първата доставка се осъществява в Кеймбридж, Англия, на 7 декември 2016 г.

Космическата визия с Blue Origin

През 2000 г. Безос основава авиокосмическата компания “Blue Origin”, с цел да намали разходите за пътуване в Космоса и да го направи достъпен за частни лица. През 2016 г. той показва централата в Кент, Вашингтон, и говори за визията за колонизация на Космоса. От 2017 г. продава акции на Amazon за около $1 млрд. годишно, за да финансира компанията. През 2019 г. НАСА избира “Blue Origin” за сътрудничество в проекти за Луната и Марс, включително безопасна система за кацане и ракети с многократна употреба.

Вашингтон Пост

На 5 август 2013 г. Безос купува вестник “Вашингтон Пост” за $250 млн., разширявайки редакционния екип и утроявайки технологичния персонал. До 2016 г. изданието е печелившо, с над $100 млн. приходи от реклама. Този ход демонстрира способността на Безос да прилага бизнес иновации и извън технологичния сектор.

