Кои храни са поскъпнали най-много в Европа през 2025 г.?

В някои страни цените на шоколада са скочили с над 30%

Голяма част от хранителните продукти през последната година отбелязаха сериозно повишение на цените. Euronews Business анализира как са се променили цените на храните в Европа през 2025 г., като откроява продуктите с най-силен ценови ръст. По данни на Евростат, хранителната инфлация в ЕС е достигнала средно 2,8% на годишна база, но при някои стоки поскъпването е било значително по-високо, като за отделни продукти е надхвърлило 10%.

Снимка: iStock

Турция се откроява рязко от останалите страни с ръст на цените на храните от 32,8% през 2025 г., което отразява по-широките инфлационни проблеми в страната. Следва Косово със значително по-нисък, но все пак висок показател от 7,6%. В рамките на ЕС най-високата инфлация на храните е отчетена в Румъния – 6,7%, като Източна и Югоизточна Европа като цяло се движат между 4% и 7%, над средното за Съюза. За разлика от тях, Швейцария е единствената страна с понижение на цените от 1,1%, а в Кипър те остават без промяна.

Сред водещите икономики в ЕС Франция отчита най-ниска хранителна инфлация – едва 0,7%, което я нарежда и сред страните с най-слабо поскъпване в Европа. Германия и Испания регистрират ръст от 2,1%, докато Италия е с най-висок показател сред „Голямата четворка“ – 2,5%.

От общо 64 основни хранителни продукта, проследявани от Евростат, цените на осем са спаднали, а при един не е отчетена промяна. Най-силно поскъпване е регистрирано при шоколада (+17,8%), замразените плодове (+13%) и говеждото и телешкото месо (+10%). Следват яйцата (+8,4%), маслото (+8,3%), агнешкото и козето месо (+7,2%), както и захарта, сладката и медът (+6,8%). Цените на пълномасленото мляко, плодовете, растителните продукти, хранителните масла и птичето месо също са се повишили с между 4% и 6%.

В противоположната посока, най-значителен спад е отчетен при зехтина – минус 22,9%, след рязкото му поскъпване през предходни години. Захарта е поевтиняла с 11%, маслата и мазнините – с 5,4%, а картофите – с 5,2%, което бележи ясно обръщане на тенденцията при тези продукти.

Разликите между отделните държави остават значителни. Цените на шоколада са скочили с над 30% в Полша, Литва и Естония, докато в Албания ръстът е едва 1%. Говеждото и телешкото месо са поскъпнали с над 20% в Нидерландия, Хърватия и Латвия, докато във Франция и Италия увеличението е най-слабо. Яйцата и маслото също показват силни колебания, като в някои страни инфлацията достига двуцифрени стойности, а при агнешкото и козето месо няколко държави значително надхвърлят средното за ЕС от 7%.

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN