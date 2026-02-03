Проучване на ЕЦБ отчита „неочаквано“ затягане на банковото кредитиране

Голяма част от затягането е отчетено в Германия и Франция

Банките в еврозоната затегнаха условията си за отпускане на кредити на бизнеса през последните три месеца на 2025 г., което е неочаквано развитие, което кредиторите очакват да продължи и през първите месеци на тази година, съобщи Европейската централна банка.

При публикуването на резултатите от тримесечното проучване ЕЦБ посочи, че голяма част от затягането е отчетено в Германия и Франция и „отчасти, но не изцяло“ засяга кредити за бизнеса, засегнат от по-високите тарифи в САЩ.

„За фирмите това беше първото нетно затягане от четвъртото тримесечие на 2023 г., обусловено от лихвените проценти по кредитите, изискванията за обезпечения и други условия“, заяви централната банка.

ЕЦБ понижи основния си лихвен процент от 4% на 2% в серия от намаления, започнала през юни 2024 г. и приключила през юни 2025 г. Въпреки това, този спад в разходите по заемите може да не се усети напълно от предприятията, ако банките станат по-несклонни да отпускат кредити.

„Възприеманите рискове за икономическите перспективи, както и по-ниската толерантност към риска, проявена от банките, доведе до това развитие, което сигнализира за висока степен на нежелание за поемана на риск от страна на банките“, заяви ЕЦБ.

Проучването установи, че банките са отхвърлили по-голяма част от заявленията за кредити от предприятия и потребители.

Управителният съвет на ЕЦБ се среща в сряда и четвъртък и се очаква да остави основния лихвен процент без промяна. Икономиката на еврозоната отбеляза по-бърз растеж в края на 2025 г., отколкото той очакваше, но слабостта в банковото кредитиране ще бъде нежелано препятствие за 2026 г.

Много от износа от Европа за САЩ е обложен с 15% мито съгласно споразумение от края на 2025 г. През януари обаче президентът Доналд Тръмп заплаши да увеличи митата още повече, ако Европа не се съгласи с анексирането на Гренландия, но оттогава той се отказа от тази заплаха.

По-високите мита заплашват да намалят приходите на предприятията в еврозоната, за които САЩ е важен пазар, а това от своя страна увеличава риска от отпускане на кредити на тези компании.

ЕЦБ оценява, че към април 2025 г. 8% от бизнес кредитите, отпуснати от банките в еврозоната, са били насочени към сектори с висока зависимост от американския пазар.

Износителите са изправени и пред предизвикателството на засилващото се евро, което увеличава цената на стоките, които продават на чуждестранните пазари, и по-интензивната конкуренция от китайски предприятия, търсещи алтернативи на САЩ.

„Перспективите за корпоративния сектор в еврозоната остават нестабилни на фона на облекчаване на вътрешните условия за финансиране, но и на продължаващи външни пречки“, заяви ЕЦБ в доклад за финансовата стабилност от ноември.

Проучването за кредитирането също така установи, че банките са затеглили условията за отпускане на кредити на потребителите, но са облекчили изискванията си за ипотечни кредити.

