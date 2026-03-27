Домбровскис: Войната в Близкия изток рискува да провокира стагфлация в ЕС

Според него икономическите перспективи са помрачени от дълбока несигурност

Икономиката на Европейския съюз е изложена на риск от стагфлация в резултат на скока в цените на енергията, причинен от войната между САЩ и Израел срещу Иран, като пълното въздействие на войната върху икономиката на ЕС ще зависи от продължителността, обхвата и интензивността на конфликта, заяви европейският икономически комисар Валдис Домбровскис, цитиран от Ройтерс.



"Икономическите перспективи са помрачени от дълбока несигурност, но е ясно, че сме изложени на риск от стагфлационен шок, тоест ситуация, при която по-бавният растеж на икономиката съвпада с по-висока инфлация", каза Домбровскис на пресконференция след среща на финансовите министри на ЕС.



"Това е така, дори ако прекъсванията в енергийните доставки са сравнително краткотрайни. В такъв сценарий нашият анализ показва, че икономическият растеж на ЕС през 2026 г. може да бъде с около 0,4 процентни пункта по-нисък от заложения в нашата есенна икономическа прогноза растеж от 1,4%, а инфлацията може да бъде с до един процентен пункт по-висока", посочи още той и добави:

"Ако прекъсванията се окажат по-съществени и по-дълготрайни, негативните последици за растежа биха били още по-големи. Растежът може да бъде с до 0,6 процентни пункта по-нисък както през 2026 г., така и през 2027 г.".



Според него, сега е ясно, че мащабът, тежестта и въздействието на войната са се увеличили от последната среща на финансовите министри на ЕС преди малко повече от две седмици.



Добровскис посочи, че Комисията ще представи предложения за справяне с кризата и ще работи с държавите членки по мерки на национално ниво.

Въз основа на опита от енергийната криза, причинена от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., министрите се съгласиха, че всички национални мерки за смекчаване на въздействието на по-скъпата енергия трябва да бъдат временни, заяви председателят на финансовите министри на еврозоната Кириакос Пиеракакис.

Мерките, предприети сега, трябва да бъдат целенасочени, справедливи и ефективни, като се дава приоритет на най-уязвимите домакинства и предприятия. Те трябва да бъдат приложени бързо, но да останат временни, като се справят с кризата, без да създават по-големи проблеми в бъдеще. Тази криза подчертава значението на по-нататъшните инвестиции в инфраструктура за чиста енергия и енергийната автономност на Европа", каза той на същата пресконференция.



Домбровскис пък отбеляза, че всички политически отговори на правителствата ще окажат влияние върху бюджетите и посочи, че повечето страни от ЕС имат много ограничено пространство за маневриране поради предишни сътресения и спешната нужда от допълнителни разходи за отбрана, предаде БНР.



Той каза още, че повече дискусии относно координирането на политическите отговори ще се проведат на съвместна среща на министрите на финансите и енергетиката на Г-7 в понеделник.

