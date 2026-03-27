Тръмп иска по 15 000 долара от африканските фенове за достъп до Световното в САЩ

Феновете от кой държави ще бъдат засегнати?

Феновете от няколко държави, класирали се за тазгодишното Световно първенство по футбол, може да бъдат задължени да внесат гаранционни суми до 15 000 долара, за да получат туристическа виза за САЩ. Сред засегнатите са и привържениците на Сенегал, които вече попадат под действието на новите правила, предава New York Times.

Според информацията, фенове от държави, участващи в първенството това лято, трябва да депозират сумата под формата на облигации, за да получат туристическа виза за Съединените щати. В същото време ФИФА води неофициални разговори с администрацията на Доналд Тръмп с цел да осигури изключения за играчите. Проблемите произтичат от промени в политиката, при които граждани на определени страни, кандидатстващи за визи B-1 и B-2, са обект на такива гаранционни плащания.

Т.нар. пилотна програма за визови гаранции обхваща 50 държави, като пет от тях имат класирани отбори за Световното първенство. Сред засегнатите страни са Алжир, Кабо Верде, Сенегал и Кот д'Ивоар, а отскоро към списъка е добавен и Тунис, като мярката влиза в сила от 2 април. Кабо Верде, например, ще участва за първи път в историята си на световно първенство.

От Държавния департамент на САЩ подчертават, че всички кандидати са подчинени на едни и същи законови изисквания и трябва да докажат, че отговарят на условията за получаване на виза и ще я спазват. Те уточняват, че внесените средства се възстановяват при навременно напускане на страната и че правилото не важи със задна дата за вече издадени визи. В същото време няма изрична клауза, която да освобождава спортисти, участващи в големи турнири, което означава, че и играчите могат да бъдат засегнати.

Политиката не предвижда официална процедура за освобождаване от гаранцията, но допуска консулските служители да правят изключения при наличие на значим национален или хуманитарен интерес. Въпреки това нито Държавният департамент, нито ФИФА потвърждават, че играчите ще бъдат освободени, като от футболната централа отказват коментар по случая. Ситуацията предизвиква тревога сред футболните федерации, които вече са повдигнали въпроса пред ФИФА по време на подготвителни срещи. По-малко от 80 дни преди началото на турнира организацията се опитва да убеди американските власти да отменят гаранциите за официалните делегации, включително играчи, треньори и ръководители.

Очакванията са, че дори при успех това ще важи основно за официалните представители, но не и за близките на играчите или за феновете. За привържениците това означава сериозна финансова тежест, която се добавя към и без това високите разходи за билети и настаняване. Въпреки заявената от президента на ФИФА Джани Инфантино цел за „най-приобщаващо“ първенство, изискването за гаранции от 5000, 10 000 или 15 000 долара може да възпрепятства много хора да пътуват.

Допълнително усложнение създава фактът, че засегнатите страни настояват за визи с многократно влизане, тъй като някои отбори ще играят мачове в различни държави по време на турнира. В последно време обаче САЩ по-често издават еднократни визи, което затруднява придвижването. В крайна сметка окончателното решение за вида на визата ще се взема индивидуално за всеки кандидат.

