По-скъпо висше образование: Предлагат ново увеличение на студентските такси

Ето с колко може да поскъпнат

Министерството на образованието и науката предлага Министерският съвет да утвърди нови такси за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Според разчетите средната годишна такса за студенти ще бъде 545 евро, а кандидатстването - около 40 евро. За тази година средната такса за студентите бе 1050 лв., което означава скок за догодина с 15 лв., или с около 7.5 евро. По-високо ще е повишението на средният размер на таксата за кандидатстване - от 60 лв. на 40 евро (78 лв.), т.е. около 9 евро повече.

За докторантите се предвижда средно 1130 евро годишна такса. За т.г. тя бе 1650 лв., или 843 евро, което значи сериозен ръст от 287 евро. Средният размер на таксата за кандидатстването на докторантите пък скача от 80 лв. (40 евро) на 130 евро, т.е. с 50 евро повече.

От МОН са изчислили средния размер на таксите за обучение на студенти по специалности:

- За специалностите от област „Педагогически науки“ - 440 евро. В момента средната такса е 870 лв., или 445 евро, т.е. има намаление от 5 евро, пише "Сега".

- За специалностите от област „Хуманитарни науки“ - 460 евро, колко е и в момента.

- За специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ - 460 евро, колкото е и в момента.

- За специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ - 515 евро. При 1000 лв. средна такса в момента, или 511 евро, това прави 4 евро поскъпване.

- За специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 515 евро, или 4 евро повече.

- За специалностите от област „Здравеопазване и спорт“ - 615 евро. В момента средната такса е 1100 лв., или 562 евро, т.е. тук имаме поскъпване от 53 евро.

- За специалностите от област „Изкуства“ - 820 евро. При досегашна такса от 1600 лв., или 818 евро, поскъпването е само 2 евро.

Конкретните размери ще варират по университети и специалности. В УНСС скачат всички такси. За икономика таксата нараства от 700 лв. на 430 евро, или с около 70 евро. За право, социология, политически науки, обществени комуникации и раво - от 900 лв. на 560 евро, или около 100 евро повече.

Софийският университет не увеличава таксите за обучение спрямо миналата учебна година, посочиха оттам. Те са закръглени към суми, кратни на 10, например от 306,78 евро миналата година става 310 евро или от 153,39 евро става 150 евро.

За някои специалности таксите са внушителни - 2100 евро по религия и теология за редовна форма, бакалавър, 5800 евро за химически науки, 5450 евро за физически науки, 3950 евро за математика. Тези такси няма да се плащат от студентите, защото са в професионалните направления, освободени от заплащане, обясняват от СУ. Таксите за тях обаче ще се преведат на Софийския университет от държавния бюджет. Безплатно в Университета догодина ще учат още младежите, записали се в направлението здравни грижи, както и в специалностите: хебраистика, ядрена техника и ядрена енергетика, различните видове филологии - арменистика, африканистика, индология, иранистика, клсическа филология, румънска, новогръцка и унгарска филология, както и педагогика на обучението по математика, информатика и природни науки.

Таксите се определят по предложения на висшите училища и трябва да бъдат съобразени със Закона за висшето образование, като не могат да надвишават две трети от издръжката на обучението.

Очаква се промените да засегнат над 147 хиляди студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

