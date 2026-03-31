Кога изкуственият интелект може да се превърне в недостатък вместо в предимство?

Тази година SERP Conf. Sofia даде практическо съдържание, фокусирано върху реални казуси и успешни примери за ролята на дигиталния маркетинг днес. В динамичния свят SEO промените са постоянни, а решенията невинаги са ясни. Участниците в събитието получиха конкретни отговори на своите въпроси, срещнаха се с експерти със сходни предизвикателства и откриваха нови възможности за развитие. За да разберем, какво представя конференцията на Serpact тази година и какви са промените в света на дигиталния маркетинг, от екипа на "Бизнес Новините" се срещаме с основателя и изпълнителния директор на SEO агенцията - Никола Минков.

До момента конференцията има 5 години история, над 2800 посетители, 7 издания и повече от 90 топ лектори. Тазгодишното издание отбелязва петото провеждане в София, като събитието се разширява и на международно ниво – с трето издание във Виена по-късно през годината и първо издание в Рим, Италия.

Сред новостите тази година е специален панел, посветен на изкуствения интелект, в който бизнесите могат да преминат през четири станции и да оценят влиянието на AI върху своята дейност – в контекста на Meta, Google Ads, SEO и цялостния бизнес модел. Това дава по-реалистична представа за ролята на изкуствения интелект и помага на компаниите да се ориентират как да го използват ефективно. Освен това се провежда и мастърклас в по-затворен формат, насочен към обучение на бизнеса как да използва различни канали и технологии на практика.

"Дигиталният маркетинг се променя значително, като темата за AI доминира, но често се подценява нуждата той да бъде правилно обучен и структуриран. Без ясна система и адаптация към конкретния бизнес, изкуственият интелект може да се превърне в недостатък вместо в предимство." - казва Никола Минков.

Това е особено валидно при създаването на съдържание за търсачки като Google, където неправилното използване на AI може дори да навреди. Основният риск днес е свързан с липсата на разбиране как да се управлява тази технология, както и с намаляващото количество достъпни данни.

Потребителите също често подценяват начина, по който взаимодействат с AI и доверието, което му гласуват. Данни показват, че доверието към резултатите от изкуствен интелект вече може да бъде по-високо от това към Google, Facebook или TikTok, което крие сериозни рискове от дезинформация. AI може да предоставя неточни или подвеждащи съвети, особено когато използва данни с неясна достоверност. Затова е важно хората да подхождат критично към информацията, която получават, и да я проверяват.

"В същото време дигиталният маркетинг все повече разчита на ограничени данни – около 30–35% спрямо над 80% преди години – което води до повече предположения при таргетирането и представянето на съдържание към потребителите. " - допълва още Минков.

