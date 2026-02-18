Компанията на Бъфет купува акции на „Ню Йорк Таймс“ за 352 млн. долара

Новината предизвика незабавна реакция на пазара

Инвеститорът Уорън Бъфет направи нов стратегически ход чрез своята компания „Бъркшър Хатауей“ (Berkshire Hathaway). Според публикуваните във вторник данни на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) за състоянието на портфейла към 31 декември, холдингът е придобил близо 5 милиона акции на „Ню Йорк Таймс“ на стойност около 351,7 млн. долара, цитира БТА.

Новината предизвика незабавна реакция на пазара – акциите на изданието поскъпнаха с над три процента в следборсовата търговия. Придобиванията на Бъфет традиционно се възприемат от инвеститорите като знак за доверие в дългосрочните перспективи на съответната компания.

Снимка: Getty Images

Ходът е изненадващ, тъй като преди шест години „Бъркшър Хатауей“ изцяло се оттегли от вестникарския бизнес, обяснявайки решението с продължаващия структурен спад в сектора. Днес „Ню Йорк Таймс“ е трансформирана в дигитална медийна компания с над 12 милиона дигитални абонати, включително популярната игра „Уърдъл“ (Wordle) и спортната платформа „Атлетик“ (The Athletic). Паралелно с това „Бъркшър Хатауей“ увеличава експозицията си към енергийния сектор. През последното тримесечие компанията е придобила около 8 милиона акции на „Шеврон“ (Chevron), което съвпада с обявените намерения на президента на САЩ Доналд Тръмп за съживяване на петролната индустрия във Венецуела и доведе до повишаване на цените в сектора.

В същото време холдингът е намалил значително позициите си в технологични компании. През четвъртото тримесечие са продадени близо 8 милиона акции на „Амазон“ (Amazon), намалявайки позицията с около 77 процента, като акциите са под натиск заради съмнения за възвръщаемостта на инвестициите в изкуствен интелект. Освен това, „Бъркшър Хатауей“ е редуцирала и участията си в „Епъл“ (Apple) и „Банк ъв Америка“ (Bank of America), двете най-големи позиции в портфейла ѝ.

Бъфет, често оценяван на около 145 млрд. долара, се оттегли в началото на годината от оперативното ръководство на „Бъркшър Хатауей“, като управлението бе поето от Грег Абел. Публикуваният портфейл дава първа ясна представа за структурата на активите, които новото ръководство наследява.

