Столичната община купува 80 нови трамвая

Планът включва 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 тролея и 50 електробуса, с обща стойност приблизително 900 млн. евро

Столичната община обяви първата пазарна консултация за доставката на 80 нови трамвая – начало на най-мащабната инвестиция в подвижния състав на градския транспорт в София за последните 15 години. „Тази инвестиция ще осигури значително по-високо качество на транспорта през следващите 30 години. Новите мотриси ще дадат стабилна основа за бъдещи разширения на трамвайната мрежа, включително дългоочакваното трасе по бул. „Тодор Каблешков“, коментира заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, пишат в сайта на Столична община.

Процедурата е част от по-широката стратегия на Столичната община за обновяване на подвижния състав. Планът включва 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 тролея и 50 електробуса, като общата стойност на проекта е около 900 млн. евро, включително обучение на персонала и поддръжка за следващите 30 години.

Обявената процедура за първите 80 мотриси е публикувана в портала за обществени поръчки и обхваща доставка и въвеждане в експлоатация на 80 трамвая, осигуряване на техническа инфраструктура за тяхната поддръжка, поддръжка за 30 години и обучение на персонала.

Това представлява първата конкретна стъпка към реализиране на визията, заложена в Бюджет 2026, за историческо обновяване на транспортната система в столицата. Пазарната консултация служи като подготвителен етап преди обявяване на обществената поръчка, като целта е да се получи експертна обратна връзка от производители и доставчици и да се гарантира, че условията ще бъдат прозрачни, реалистични и финансово устойчиви.

Процедурата за 80-те нови трамвая включва не само тяхната доставка, но и изграждане на необходимата техническа инфраструктура в депо „Банишора“, пълна поддръжка за 30 години и обучение на персонала. В комбинация с останалите планирани поръчки – за 20 и 50 трамвая – ще се постигне практически пълно обновяване на трамвайната мрежа, като най-старите остават тези, доставени след 2013 г.

