Кока-Кола ХБК сред лидерите в HR иновациите с две награди от Employer Branding Awards 2026

Компанията на Бъфет купува акции на „Ню Йорк Таймс“ за 352 млн. долара
Новината предизвика незабавна реакция на пазара
Компанията завоюва първо място в категория „Employer Branding Strategy“ и второ място в категория „Innovation in Talent Management“
Кока-Кола ХБК бе отличена с първо място в категорията „Employer Branding Strategy“ и второ място в категорията „Innovation in Talent Management“ на годишните Employer Branding Awards 2026, организирани от b2b Media. За девета поредна година конкурсът отличи десетки компании и професионалисти в България с доказани резултати в изграждането на работодателска марка, иновативно управление на таланти и устойчиви HR стратегии. През 2026 г. фокусът бе поставен върху организации, които се утвърждават като лидери в своята област и въвеждат ефективни решения в отговор на динамично променящия се пазар на труда.
„Тези отличия са признание за последователните ни усилия да изграждаме среда, в която хората се чувстват подкрепени, уверени и мотивирани да развиват потенциала си. За нас работодателската марка е не просто комуникационна стратегия, а реално преживяване - култура на растеж, доверие и споделена отговорност. Щастливи сме, че именно цялостният ни подход към развитието на таланти и лидерство получи толкова висока оценка“, коментира по време на церемонията Деница Бонева, мениджър „Работодателска марка и култура“ в Кока-Кола ХБК България.
Първото място в категория „Employer Branding Strategy“ е признание за цялостната стратегия за работодателска марка „Растем и побеждаваме заедно - а ти?“, внедрена активно и последователно от Кока-Кола ХБК в България. Стратегията стъпва върху ясно дефинирано Employer Value Proposition (EVP), създадено съвместно със служителите чрез вътрешни проучвания, интервюта и фокус групи, така че да отразява реалните преживявания, поведения и култура в организацията. Подходът включва интегриран микс от инициативи – университетски партньорства, стажантски програми, вътрешни инициативи и програми за признание и отличаване на служителите, доброволчески и ESG проекти, както и структурирани програми за развитие. Успешното прилагане на стратегията се потвърждава и от високите резултати в глобалния одит на Top Employers Institute за 2026 г., включително 96% в подкатегорията „Работодателска марка“, 100% в категорията „Обучения“ и отлични показатели в „Кариера“, „Привличане“ и „Представяне“.
Второто място в тазгодишните Employer Branding Awards в категория „Innovation in Talent Management“ отличава последователния подход на Кока-Кола ХБК към развитието и управлението на таланти в България. Сред ключовите инициативи, донесли отличието, е Career Navigator – вътрешна „Седмица на професионалната ориентация“, която дава ясна визия на служителите за възможностите им за развитие, както и „Mentor2Grow“ - програма, насърчаваща развитието на менторска култура и споделянето на знания. Наред с тези инициативи, Кока-Кола ХБК реализира и редица програми за развитие на таланти в различни функции. Част от тях са насочени към подготовката на бъдещи лидери и изграждането на приемственост. Други подкрепят развитието на жени лидери.
Чрез стратегическа последователност, иновативни програми и силна култура на растеж Кока-Кола ХБК развива устойчива система за развитие на хората и затвърждава позицията си на един от най-предпочитаните работодатели в страната. След наскоро придобития Top Emplyer приз за четвърта поредна година, отличията от Employer Branding Awards 2026 са признание за дългосрочния ангажимент на компанията да поставя хората в центъра на бизнеса и да доказва, че устойчивият успех започва отвътре – с талантите, които растат и побеждават заедно.
