Детската железница в Будапеща: Какво е да пътувате с влак, уплавляван от ученици?

През 2015 г. тя е вписана в Книгата на рекордите на Гинес като най-дългата железница в света, управлявана от деца

Детската железница (Gyermekvasút) в Будапеща е уникално транспортно преживяване, което въпреки приликите си с обикновена влакова линия, има едно основно различие – почти целият ѝ персонал е съставен от деца. Сградите на гарите по линията са семпли и функционални, често напомнящи за социалистическата епоха. Въпреки това, вътрешността им е украсена с ярки стенописи и надписи на унгарски.

Над 600 ученици от началните училища в Будапеща участват в управлението на Детската железница. Кандидатстването започва още от четвърти клас и е възможно само за деца с отличен успех. След одобрение, те преминават през шестмесечно обучение, което ги подготвя за различни роли в системата. Макар дейността да е неплатена, участниците получават достъп до лагери и специални събития като форма на награда и признание, съобщават от официалния сайт.

След завършване на обучението, децата поемат смени приблизително веднъж на две седмици, заемайки разнообразни позиции – от работа с билети и обслужване на пътници, до координиране на заминавания и сигнализация. Единствената дейност, която остава в ръцете на възрастен, е управлението на самия локомотив. На пероните винаги присъства и възрастен наставник, който следи процесите, но основната дейност се извършва от децата.

Линията на железницата се простира на седем километра през живописните гори на Буда. Построена първоначално през 1948 г. под името „Пионерска железница“, тя е била предназначена да свърже транспортната мрежа на града с Пионерската република – детски лагер в района. Постепенно трасето е разширявано, като през 1950 г. достига сегашната си дължина. След политическите промени, през 1990 г., линията е преименувана на Детска железница. През 2015 г. тя е вписана в Книгата на рекордите на Гинес като най-дългата железница в света, управлявана от деца.

Пътуването по тази линия трае около 37 минути и преминава през спокойни горски райони, предлагайки възможност за наблюдение на природата и панорамни гледки към града. Особено впечатляваща е координацията на служителите – деца с униформи и червени каскети, които със сериозност и дисциплина изпълняват всяко свое задължение.

Една от най-популярните спирки е гара Яношхеги, в близост до най-високата точка на Будапеща. Там пътниците могат да посетят кулата Ержебет – каменна наблюдателница от 1910 г., носеща името на обичаната унгарска кралица Елизабет.

Какво трябва да знаете, преди да отидете?

Как да стигнете?

Най-близкото летище е „Ференц Лист“ (BUD). Оттам се стига до центъра на града с автобус 200E до жп гара Ферихедь, после с влак. За да стигнете до началната спирка на Детската железница, вземете автобус №5 от гара Келети до Варошмайор и после трамвай №60 до гара Сечени-хедь. Оттам се изкачва кратко стълбище до билетната зала.

Работно време и билети

Железницата работи целогодишно, с изключение на понеделници от септември до април. Обикновено има между 9 и 12 тръгвания дневно, като най-много са през лятото. Стандартният еднопосочен билет за възрастни струва 1000 HUF (2,60 евро), а двупосочният – 1800 HUF (4,68 евро). Деца пътуват на половин цена. Билетите се купуват в брой, като се приемат само унгарски форинти. За ретро влак се доплаща 400 HUF(1 евро), а за превоз на кучета и велосипеди – допълнително.

Събития и специални поводи

Детската железница организира разнообразни събития през годината – Ден на железницата през април, водени турове през март и август, влак за наблюдение на фойерверки на 20 август, коледно украсени вагони по време на Адвент (от 6 декември до 8 януари), както и „паровозни дни“.

