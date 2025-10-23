Обединеното кралство въвежда регулации за Google и Apple

Двете компании притежават стабилна пазарна позиция с дългосрочно стратегическо значение в сферата на мобилните технологии.

Британският орган за защита на конкуренцията и пазарите (CMA) официално потвърди, че мобилните платформи на Apple и Google отговарят на условията за получаване на стратегически пазарен статус (SMS). Това се отнася до ключовите компоненти на техните мобилни екосистеми – операционните системи, каналите за разпространение на приложения, уеб браузърите и техните двигатели, използвани на смартфони и таблети.

Новата регулаторна рамка, насочена към дигиталните пазари в Обединеното кралство, влезе в сила на 1 януари 2025 г. С нея CMA получи правомощия да предприема конкретни и балансирани действия, насочени към засилване на конкуренцията в цифровия сектор. Целта е насърчаване на иновации, устойчиви инвестиции и икономически растеж на територията на страната.

През януари 2025 г. CMA започна поотделно разследване на мобилните платформи на двете компании, като през юли представи предложения за решения, в които се препоръчва и двете да бъдат обозначени с SMS. В рамките на процеса регулаторът се консултира с над 150 заинтересовани страни и проведе конструктивни разговори както с Google, така и с Apple. След внимателен анализ на получените мнения, CMA стигна до извода, че и двете компании притежават стабилна пазарна позиция с дългосрочно стратегическо значение в сферата на мобилните технологии.

Снимка: iStock

Сред основните аргументи за решението се посочва, че почти всички потребители в Обединеното кралство използват или платформата на Apple, или тази на Google, като преминаването между тях е рядкост. За бизнеса това означава, че за да достигнат до своите клиенти, компаниите са принудени да разработват и разпространяват съдържание едновременно и за двете екосистеми. CMA подчертава, че дори бързо развиващи се технологии като изкуствения интелект не се очаква да отслабят пазарната доминация на Apple и Google в следващите пет години.

Важно е да се уточни, че определянето на SMS не представлява обвинение в нарушение на конкуренцията и не налага незабавни ограничения. Това обаче дава възможност на CMA да обмисли и прилага подходящи, целенасочени мерки, които да гарантират по-отворена и ефективна пазарна среда, както за потребителите, така и за бизнеса, разчитащ на мобилните платформи на двете компании.

Уил Хейтър, изпълнителен директор за цифровите пазари в CMA, отбелязва, че приложенията формират около 1,5% от БВП на страната и поддържат около 400 000 работни места, поради което е критично важно пазарите да функционират правилно, за да се подкрепи икономическият напредък. Според него, докато хиляди компании зависят от Apple и Google за достъп до клиентите си, правилата, наложени от платформите, могат да възпрепятстват конкуренцията и да ограничат иновациите. Обединеното кралство, заедно със САЩ, Европейския съюз и Япония, е сред страните, които предприемат активни действия в защита на интересите на потребителите и бизнеса в дигиталната икономика.

