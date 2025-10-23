Какво означава популярното меме „лъв“ в TikTok и какво казва то за поколението Z?

Ето каква е тенденцията сред младото поколение в социалната мрежа

Популярно меме в TikTok изглежда променя начина, по който поколението Z говори за трудностите, свързани с обикновеното съществуване.

Потребителите на TikTok използват специфичен формат на меме, за да посочат иронично някои от най-дълбоките си (и не толкова сериозни) притеснения. Известна като тенденцията „лъв/лъвица“, тя предизвика възраждането на популярен цитат от „Игра на тронове“. Тайвин Ланистър дава солидни съвети на сина си Джейми по време на дебютния сезон на сериала на HBO. През далечната 2011 г. той каза: „Лъвът не се интересува от мнението на овцата.“

Сега репликата ни дава завладяваща представа за това как поколението Z комуникира своите притеснения, казва езиковият експерт Анна Пишна от приложението за изучаване на езици Preply.

Каква е тенденцията с лъвовете в TikTok?

Адаптирайки известния цитат на Тайвин Ланистър, тенденцията показва, че потребителите на TikTok се наричат ​​лъв или лъвица, преди да споделят за какво наистина са загрижени. Например, „лъвът не се интересува от обществения натиск да получи шофьорска книжка“. Или „лъвът не се интересува от това да започне връзка“.

Тенденцията стана популярна, вдъхновявайки повече от 26 милиона публикации в TikTok, като създателите я използват, за да се подиграват на несигурността си, докато се свързват чрез споделени чувства на прегаряне, стрес от срещи и съмнение в себе си.

Какво казва лъвската тенденция за поколението Z?

Освен че е забавно и лесно разпознаваемо меме, лъвската тенденция ни дава интересна представа за поколението Z. Експертът по език Анна обяснява, че по-младите поколения се обръщат към хумора и иронията като емоционални инструменти. „Завладяващото в тази тенденция е, че тя превръща фраза за власт в нещо осъзнато и дълбоко човешко“, каза тя. „Този ​​стил на комуникация, разказващ сериозна истина, обвита в шега, сега е определяща характеристика на начина, по който хората, особено по-младите потребители, изразяват емоции онлайн.“

Науката също подкрепя тази промяна, като едно проучване установява, че поколението Z използва меметата като „идентификационни маркери и емоционален език“ и че меметата до голяма степен се характеризират с използването на хумор като средство за справяне със стреса.

Изследвайки това по-нататък, Анна казва, че мемето принадлежи към нарастваща категория комуникация, известна като „анти-пословици“, когато традиционните фрази се изопачават, за да отразят съвременните реалности.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN