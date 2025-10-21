Японски влак закъсня с 35 секунди, при което кондукторът се извини и върна парите на пътници

Случилото се определя като недопустимо за японската железопътна индустрия

Японският високоскоростен влак Шинкансен отчете забавяне от едва 35 секунди. Това доведе до официално извинение от страна на кондуктора към всички пътници, както и до възстановяване на сумата за билетите.

Снимка: БГНЕС

Според информация от The Times of India, това 35-секундно забавяне е малко над средното закъснение на Шинкансен, което през 2016 г. е било само 24 секунди, според данни на Централната японска железопътна компания. Извинението и компенсирането на пътниците подчертава високия стандарт, който японските железници поддържат дори при минимални отклонения от графика.

През 2017 г. линията Tsukuba Express публично се извини, след като влак потегли с 20 секунди по-рано. А година по-късно, през 2018 г., оператор на друг влак от мрежата на Шинкансен се извини за заминаване с 25 секунди по-рано, като дори определи случилото се като „непростимо“.

Публикациите бързо набират популярност онлайн. Един потребител коментира: „Става въпрос за уважение към времето на другите. Това има огромен положителен ефект върху икономиката.“ Друг добави: „Ако това се беше случило в Индия, никой нямаше да очаква възстановяване на пари… Това е културна разлика.“ Трети пък сподели: „Наистина е впечатляващо. В Индия закъсненията са нещо нормално, а извинения – рядкост.“

