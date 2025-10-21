1 USD
Свят Японски влак закъсня с 35 секунди, при което кондукторът се извини и върна парите на пътници

Японски влак закъсня с 35 секунди, при което кондукторът се извини и върна парите на пътници

bTV Бизнес екип

Случилото се определя като недопустимо за японската железопътна индустрия

Японският високоскоростен влак Шинкансен отчете забавяне от едва 35 секунди. Това доведе до официално извинение от страна на кондуктора към всички пътници, както и до възстановяване на сумата за билетите. 

Според информация от The Times of India, това 35-секундно забавяне е малко над средното закъснение на Шинкансен, което през 2016 г. е било само 24 секунди, според данни на Централната японска железопътна компания. Извинението и компенсирането на пътниците подчертава високия стандарт, който японските железници поддържат дори при минимални отклонения от графика.

Нов нощен влак ще свързва Рим с коледните базари в Мюнхен

През 2017 г. линията Tsukuba Express публично се извини, след като влак потегли с 20 секунди по-рано. А година по-късно, през 2018 г., оператор на друг влак от мрежата на Шинкансен се извини за заминаване с 25 секунди по-рано, като дори определи случилото се като непростимо“.

Публикациите бързо набират популярност онлайн. Един потребител коментира: Става въпрос за уважение към времето на другите. Това има огромен положителен ефект върху икономиката.“ Друг добави: Ако това се беше случило в Индия, никой нямаше да очаква възстановяване на пари… Това е културна разлика.“ Трети пък сподели: Наистина е впечатляващо. В Индия закъсненията са нещо нормално, а извинения рядкост.“

