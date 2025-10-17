Нов нощен влак ще свързва Рим с коледните базари в Мюнхен

Всеки пътник ще получи и малък подарък, в духа на сезона.

Празнична железопътна връзка ще оперира между Рим и Мюнхен в определени дни през декември. Италия въвежда нощен влак, който ще свързва столицата с прочутите коледни пазари в Мюнхен. Заминаванията от Рим са планирани за 5 и 12 декември, а връщанията – съответно на 7 и 14 декември, предава Wanted in Rome.

Наречен Espresso Monaco, този влак е сред няколкото ограничени като брой туристически линии, предлагани от инициативата FS Treni Turistici. Тя включва и тематично пътуване до Арецо, също вдъхновено от коледните тържества. Нощният влак разполага с бар и ресторант и ще бъде празнично декориран, с коледна музика, звучаща дискретно на заден план. Всеки пътник ще получи и малък подарък, в духа на сезона.

Организаторите насърчават пътуването с думите: „Забравете за стреса от шофирането и дългите опашки на летищата. С Espresso Monaco ще заспите в Италия и ще се събудите в Алпите“. Те описват преживяването като комбинация между уюта на нощното пътуване и вълнението от нови открития. Пътуващите могат да избират между единични или двойни кабини, както и между спални кушетки с 4 или 6 легла, според предпочитанията си.

Влакът ще потегля от римската гара Термини в 19:57 ч. на 5 и 12 декември и ще пристига в Мюнхен в 13:00 ч. на следващия ден. Цената са пътуването още не е обявена публично. По маршрута си ще спира във Верона, Тренто, Болцано, Бресаноне, Фортеца, Випитено, Коле Ярко, Бренеро, Инсбрук и Куфщайн. При обратното пътуване, на 7 и 14 декември, тръгването от Мюнхен е в 13:40 ч., а пристигането в Рим – в 06:33 ч. сутринта на следващия ден.

