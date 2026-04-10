Неочакван предмет в багажа, който може да ви забави на летището с часове

Извадете го от ръчния си багаж, за да сведете до минимум допълнителните проверки

Случвало ли ви се е да минавате през летищна охрана с тесте карти за игра и да се налага да се подложите на допълнителна проверка? Не сте сами. Това, което може да изглежда като безобидна вещ в ръчния ви багаж, може да бъде засечено от рентгеновия апарат и сбъркано със забранен предмет, пише Travel and Leisure.

Защо картите за игра могат да бъдат маркирани?

Тесте карти за игра изглежда като дебел блок и машините за проверка не винаги могат да ги засекат. Картите може да изглеждат като нещо друго, което накара служителите на летището да извършат проверка.

Не се тревожете, ако чантите ви трябва да бъдат проверени от служител, за да може да разбере какъв е предметът, който не е бил очевиден на рентгеновата снимка. Когато предметите са подредени плътно заедно, като тестета, папки или скалирани плочи, рентгеновото изображение може да затрудни служителите да потвърдят, че няма скрити забранени предмети в или около тях.

Как да се минимизират допълнителните проверки?

Лесен начин да се сведат до минимум допълнителните проверки е да извадите картите от чантата, раницата или куфара си и да ги поставите в кошчето, точно както бихте направили с палтото или електронните си устройства .

Това помага за ускоряване на процеса и намалява вероятността от забавяния. Но тесте карти не е единственото нещо, което може да ви спре от охраната на летището. Ето някои други ежедневни предмети, които биха могли да предизвикат допълнителна проверка , както и още някои грешки, които трябва да се избягват, за да се осигури безпроблемно пътуване: