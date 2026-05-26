Броят на турските туристи в Гърция се е утроил за четири години

Туризмът между Гърция и Турция се е утроил, но основно в едната посока – гърците все по-често избягват високите цени в Турция, докато турските туристи пътуват към Гърция в нарастващ брой. Икономическите отношения между двете страни са се променили значително през последните години. Двете съседни държави отдавна преминават през периоди на напрежение и т.нар. „спокойни води“, както дипломатите описват настоящата ситуация, предава Еuronews.

Общият обем на търговията и туризма между тях се е удвоил за пет години, но икономическите ползи са разпределени неравномерно и се различават спрямо предишни периоди. Според свидетелства на местни жители, допреди около 10 години гърци са пътували до Турция основно за пазаруване в градове като Истанбул, Одрин и Кешан, докато днес все повече турски граждани пътуват към Гърция, където цените за много стоки са по-ниски.

Данните показват, че броят на гърците, посещаващи Турция, остава сравнително стабилен – малко над 500 000 годишно, докато турските туристи в Гърция са се увеличили трикратно за четири години и надхвърлят 1,5 милиона. Много турски туристи предпочитат дестинации като Александруполис, Кавала и дори по-далечни градове като Солун, привлечени от по-ниските цени на храна и услуги.

Гърция се е превърнала в изключително популярна дестинация за турските граждани. Само гръцкото консулство в Истанбул издава около 1300 визи дневно, като повечето са многократни. Освен това около 25 000 турци вече имат или чакат разрешение за пребиваване чрез различни схеми, включително „златни визи“ и трудова миграция. Не се включват и кратките посещения на жители от крайбрежните региони на Турция до гръцките острови по ускорени визови процедури.

Т.нар. „Visa Express“ обхваща 12 острова, сред които Калимнос, Родос, Лесбос и други в Егейско море. Схемата позволява кратък престой до седем дни и доведе до силен ръст на туризма на островите, като най-посещаван е Кос, следван от Родос и Хиос. В пиковите месеци стотици хиляди туристи пристигат, което значително увеличава туристическия поток.

В същото време в Турция се наблюдава обратна тенденция – гърците все по-рядко пазаруват в Истанбул, тъй като цените са се повишили. Според данни всеки грък, посетил Турция, харчи средно около 340 евро, но реалната покупателна способност е намаляла заради инфлацията. Обратно, турските туристи в Гърция харчат средно около 303 евро на пътуване, като често намират храната и услугите за по-достъпни. В резултат на това търговският баланс между двете страни също се измества, като вносът на Гърция от Турция расте значително по-бързо от износа в обратната посока.